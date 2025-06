Taiana acusó a Trump de traicionar a su electorado con bombardeo a Irán

En declaraciones a Radio Splendid AM 990, el ex canciller y ex ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, se refirió al bombardeo de Estados Unidos a Irán y sostuvo que el presidente Donald Trump “está contrariando a lo que pensaba gran parte de su electorado”.

Por otra parte, indicó que Israel “no parece haber logrado el objetivo de destruir todo el desarrollo nuclear iraní” y que, por ese motivo, le pidió ayuda a Estados Unidos. “Trump dijo que lo había destruido, pero pareciera que no”.En la misma línea, expresó que esta decisión de Trump “crea conflictos en su propio partido” y advirtió que “está contrariando lo que pensaba su electorado y Steve Bannon, uno de los líderes e ideólogos de la ultraderecha internacional y gran soporte de Trump, que decía que era una locura atacar a Irán y que no tendrían que meterse”.