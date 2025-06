Condena a Cristina Kirchner: la casilla de correo del TOF N°2 recibió más de 700 pedidos para visitarla

Mientras la Cámara de Casación debe decidir si mantiene o no las restricciones al régimen de visitas, la casilla de correo electrónico del Tribunal Oral Federal N°2 recibió en las últimas horas más de 700 emails para visitar a la expresidenta Cristina Kirchner en su domicilio.El TOF puso esos emails a disposición de los defensores de Cristina para que sean ellos los que canalicen cada uno de los pedidos de autorización. Tras la decisión de los jueces de restringir las visitas a una lista acotada de personas, el abogado Gregorio Dalbón publicó en su cuenta de X el correo electrónico del tribunal. "Ridículos. ¿También quieren que pida permiso para saludar por la ventana? ¿O que mande una carta certificada si quiere recibir a Lula? No es justicia. Es venganza con membrete judicial", escribió.Los abogados de la exmandataria, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, cuestionaron las restricciones al régimen de visitas, ya que el Tribunal ordenó que en principio solo pueden ver a la expresidenta los familiares, abogados y médicos que figuren en una lista aportada por la defensa. Los que no estén en ese listado deben solicitar autorización.Sobre la cuestión debe resolver la Cámara Federal de Casación, luego de que el tribunal concediera ayer el recurso interpuesto por la defensa. Los defensores alegaron que las restricciones limitan los derechos políticos y partidarios de Cristina Kirchner al supeditar su interrelación con otros dirigentes a una autorización judicial previa.