María Servini opinó sobre la condena contra Cristina Kirchner: "No le veo mucho tiempo en prisión"

La jueza federal María Servini, con décadas de experiencia en el Poder Judicial, compartió su mirada sobre la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su domicilio del barrio porteño de Constitución.Basándose en su recorrido profesional y en su intuición, Servini consideró que la dos veces presidenta no cumplirá el total de su condena porque la detención implica "un conflicto permanente". "No puedo hablar por causas de ese tipo porque no he tenido, pero pienso que es posible que se encuentre una forma política para resolver la situación", indicó a El Destape Radio."¿Qué presidente ha cumplido toda su condena de prisión?", preguntó la jueza en tono irónico al recordar que, salvo Carlos Menem quien estuvo detenido por un breve periodo, ningún presidente estuvo preso desde el retorno de la democracia. "Va a ser un conflicto de todos los días", subrayóSobre la viabilidad de mantener una prisión domiciliaria prolongada, fue tajante: "Cuando una prisión domiciliaria se vuelve conflictiva, llega un momento que no se puede mantener. No diría que pronto, pero no le veo mucho tiempo en prisión", agregó.La jueza afirmó que la situación de la expresidenta se podría resolver a través de la política aumentando la conformación de la Corte. "Es una Corte que está disminuida con solo tres miembros. Si cambia la conformación de la Corte puede cambiar algo", puntualizó. Servini consideró que el año próximo podría haber un intento por ampliar su composición: "El año que viene se buscará ampliar la Corte a 7 miembros", completó.