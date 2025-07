Juez se olvidó de Macri y ahora cena milanesas con Milei: de qué hablaron

El senador cordobés Luis Juez compartió una foto junto a Milei en la residencia presidencial y acompañó la imagen con un mensaje directo dirigido al jefe de Estado: “Nada mejor que las milas de Olivos con un gran amigo. Gracias Javier Milei”.

La especificación del menú por parte del senador no es casual, ya que se trata del plato que el jefe de Estado solía compartir con el expresidente Mauricio Macri en Olivos cuando la relación entre ambos fluía. Desde hace algunos meses, Macri y Milei mantienen un vínculo meramente formal.Desde la mesa chica del mandatario desestiman los últimos movimientos del expresidente y ponderan su estilo dialoguista. “Mauricio (Macri) habla con todos. No veo factible que construya por fuera, pero si sucede la verdad es que no me importa”, sostuvieron ante la agencia Noticias Argentinas.