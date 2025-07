Mayra Mendoza: Estamos viviendo una dictadura en democracia"

Por pedido de Arroyo Salgado, durante esta madrugada allanaron, y siguen ahora, varios domicilios particulares, más el municipio de Quilmes.



Tienen incomunicada a @evamieri desde hace más de tres horas.



La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, denunció que la Argentina "vive una dictadura en democracia", donde existe "persecución política”, y remarcó que al Gobierno de Javier Milei "solo los mueve el odio”.En este sentido, la intendenta recordó: “Pusieron bolsas mortuorias con nuestras caras en Plaza de Mayo, encontraron mochilas con molotov frente a la casa de Cristina, me dejaron UNA BALA en la casa que comparto con mi hija, y vivo diariamente con amenazas a mí y a mi familia. Por todo esto no sacaron ni un oficio”.“En este tiempo fuimos testigos del intento de asesinato a Cristina, de personas que se acercaban a su domicilio con armas blancas, escrache permanentes a compañeros y compañeras, atentados a locales partidarios, hasta Espert diciendo que hay que colgar opositores en plaza pública. Nada de eso recibió la más mínima preocupación judicial”, insistió.La jefa comunal sostuvo que Arroyo Salgado está cometiendo abuso de autoridad e informó que Eva Mieri se encuentra detenida e incomunicada “todo completamente ilegal y antidemocrático, dentro de una supuesta investigación” que tiene detenida a Alexia en Ezeiza, desde hace una semana, por un pasacalle y un poco de bosta en la vereda del protegido diputado Espert”.“Es muy grave y muy triste lo que está pasando en la Argentina. Amerita que no solamente un sector repudie lo que están haciendo Milei, Bullrich, Macri y parte del Poder Judicial que opera como partido. Toda la dirigencia, los que crean en la democracia, tienen que conocer lo que está pasando en nuestro país y manifestarse, porque no hay derechos para la ciudadanía”, remarcó.“Todas estas maniobras, toda esta cacería de militantes que están llevando adelante, no van a tapar el desastre económico que está haciendo Milei y los sectores concentrados que lo apoyan”, insistió y concluyó: “Estamos viviendo una dictadura en democracia, no hay delitos es persecución política. No tiene ninguna lógica jurídica lo que están haciendo. Solo los mueve el odio”.