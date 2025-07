Javier Milei furioso tras el escándalo en Diputados: "En octubre podemos terminar con el kirchnerismo"

EN OCTUBRE PODEMOS TERMINAR CON ESE CASTIGO SOCIAL SOBRE LOS ARGENTINOS DE BIEN LLAMADO KIRCHNERISMO... https://t.co/Hoh1kGim4H — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2025

La jornada de este miércoles en la Cámara Diputados no tuvo soluciones para los ciudadanos ni paz entre los legisladores: la provocadora aparición de José Luis Espert encendió a los miembros del bloque de Unión por la Patria, que no dudaron en cruzarse con él y con Juliana Santillán. De esta manera, varios diputados se levantaron de sus bancas y dejaron sin quórum a la sesión que tenía por objetivo debatir, entre otros temas, al Financiamiento Universitario y la emergencia en el Hospital Garrahan.Tras lo ocurrido, el presidente Javier Milei no dudó en reaccionar en sus redes sociales. Tras subirse a un video publicado por Espert, donde el legislador señala que "esto es el kirchnerismo" y muestra a Florencia Carignano diciéndole "cagón", el jefe de Estado escribió: "En octubre podemos terminar con ese castigo social sobre los argentinos de bien llamado kirchnerismo".Por supuesto, el primer mandatario hizo referencia a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre próximo, donde se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación. La sesión de la Cámara de Diputados fue abruptamente interrumpida este miércoles en medio de un escándalo que incluyó empujones entre legisladores libertarios y de la oposición, luego de que varios legisladores, incluida Florencia Carignano, fueran a buscarlo a José Luis Espert a su atril.El presidente de la Cámara, Martín Menem, decidió levantar la sesión al volverse incontrolable la situación, impidiendo la votación de importantes emplazamientos referidos a retenciones agropecuarias, pymes y salud mental. La escalada de la tensión se produjo cuando diputados kirchneristas se acercaron a Espert. El legislador libertario mantiene una fuerte controversia con este sector, tanto por sus recientes insultos hacia Florencia Kirchner como por la denuncia de que le arrojaron bosta en su domicilio, hecho que derivó en la detención de militantes kirchneristas.Todo comenzó cuando la diputada Carignano pidió que el legislador Espert se "rectifique" por haber "agredido" a otros funcionarios en el Congreso y señaló a Gerardo Milman por "lavado de dinero". Tras esto, apareció el mencionado libertario a provocar, como suele hacer, y los miembros de la Cámara baja que pertenecen al bloque de Unión por la Patria montaron en cólera. En medio del griterío y una lluvia de insultos, se levantó la sesión, por lo que la exfuncionaria y Paula Penacca fueron en busca del que se presentaría como candidato libertario en las próximas elecciones. "Hacé algo vos, no mandés a la Policía. Sos un cagón", le recriminó Carignano a un mudo Espert, al que también acusó de "no tener huevos".Fue entonces que la tensión fue en aumento con la intervención de la también libertaria Juliana Santillán, quien no escatimó agravios para sus pares, por lo que tuvieron que interceder otros presentes para separar. En esta convulsionada sesión, los diputados solo lograron votar los emplazamientos para discutir la próxima semana el aumento del presupuesto universitario y la declaración de emergencia del Hospital Garrahan.