Mar del Plata se quedó sin gas, en plena ola polar: apuntan a Montenegro, mientras suspenden clases y actividades

El colapso en el suministro de gas que dejó sin servicio a amplias zonas de Mar del Plata escaló más allá de lo técnico: se convirtió en un nuevo capítulo de disputa política que generó repercusiones en distintos sectores. Desde la oposición, el concejal Juan Manuel Cheppi vinculó la situación con “el modelo Milei-Montenegro”, al señalar las tarifas en dólares, la infraestructura deficiente y la posible quita de la zona fría como factores que agravan el panorama.A nivel nacional, la crisis energética expuso el freno de obras clave para ampliar la capacidad de transporte de gas. La paralización de las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner y la demora en la reversión del Gasoducto Norte fueron señaladas como causas directas del colapso. Las obras, que contaban con un 80% de avance al finalizar el gobierno anterior, habrían permitido duplicar el transporte desde Vaca Muerta, donde la producción energética se mantiene en niveles récord.Mientras tanto, el gremio que nuclea a los trabajadores del gas en Mar del Plata denunció que la empresa distribuidora opera con una dotación mínima y alertó que el restablecimiento del servicio podría ser lento. Desde STIGAS apuntaron al ente regulador por falta de respuestas ante los reiterados reclamos por mantenimiento y reducción de personal. Según el sindicato, la red funciona al límite desde hace tiempo y la situación actual es la consecuencia directa del desfinanciamiento progresivo.Según explicaron desde Camuzzi Gas Pampeana, la empresa distribuidora, se trata de una "acción propia del regulador, que detecta automáticamente baja presión". Ante esto, se suspendieron las clases, se dejará de vender GNC en estaciones de servicio, se cortó el suministro a consumos industriales y comerciales y se obligó el cierre de restaurantes y cafés durante los turnos nocturnos.Hacia las 19 de este miércoles, vecinos de distintos barrios de la ciudad, especialmente de la zona sur, comenzaron a reportar cortes en el suministro y problemas de presión en sus hogares. "El regulador que se encuentra dentro del medidor detecta la baja de presión en la red y corta automáticamente como medida de seguridad, interrumpiendo el paso del fluido al interior de la vivienda", explicaron a 0223 desde la empresa.Además, en el marco del incremento del consumo ante las bajas temperaturas, Camuzzi amplió la restricción de la venta de GNC a las estaciones de servicio con contrato firme. Anteriormente, la medida estaba circunscripta a 17 estaciones con contrato interrumpible. "Todas las estaciones están 100% cortadas para garantizar que toda molécula disponible vaya a la red", afirmaron.Ante la situación, la Municipalidad de General Pueyrredon activó el Protocolo de Crisis para coordinar el trabajo entre distintas áreas en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Entre las medidas se encuentran el corte del suministro a consumos industriales y comerciales y se obligó el cierre de restaurantes y cafés durante los turnos nocturnos. Además, se suspendieron las clases para este jueves.Sin embargo, el problema no se reduce a los cortes, sino al peligro de la vuelta del servicio. Desde Camuzzi pidieron a los usuarios no realizar la reconexión a la red por cuenta propia, sino esperar que lo haga una cuadrilla de la empresa para evitar peligros por mala manipulación de las conexiones del medidor. En cuanto a los barrios afectados, algunos de ellos son: Las Heras, Parque Palermo, Alfar, Colinas de Peralta Ramos, Pueyrredon, Constitución, Lomas del Golf, Playa Serena, Chauvín, Caisamar, San José, La Perla, Playa Grande, El Martillo, y Peralta Ramos Oeste, en la zona del Estadio Mundialista.