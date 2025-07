Temor por cortes de gas en el AMBA ante la continuidad de la ola polar: "la red de gas no está preparada"

Mientras el gas escasea en Mar del Plata y luego de que el Gobierno desregulara la distribución de gas envasado, el titular de la Cámara Argentina de GNC, Oscar Olivero, advirtió que la red de gas "no está preparada" para afrontar temperaturas tan extremas como las que están afectando al país y que ubicaron a Argentina como el segundo país más frío del mundo esta semana. “Estamos ante una situación realmente muy crítica”, remarcó.El dirigente explicó que las bajas temperaturas están provocando fuertes caídas en la presión de la red, lo que ya impide el normal funcionamiento de varias estaciones de servicio. “Hay estaciones que no pueden trabajar porque la presión que llega no permite el funcionamiento de las máquinas”, detalló Olivero en diálogo con los medios. Asimismo, no descartan la posibilidad de que la crisis energética alcance al Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, aclaró que hasta el momento, "Metrogas y Naturgy, los que abastecen la zona de Buenos Aires al sur unos 30 kilómetros y hasta el norte unos 60 kilómetros, todavía tiene gas”.Entre las causas técnicas del problema, Olivero señaló que el intenso frío hace que “las moléculas se contraigan, pierdan velocidad y caiga la presión”, lo que afecta de manera directa al sistema de distribución. Según advirtió, solo una mejora en las condiciones climáticas podría revertir este panorama: “Estamos ante un fenómeno climático para el que no estamos preparados”.El titular de la cámara informó que el suministro de GNC ya fue interrumpido en distintas provincias del país, varias de ellas poco habituadas a restricciones de este tipo. “Está cortado en Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. El problema es bastante grave”, alertó.Olivero también remarcó que hace días localidades cordilleranas como Bariloche y Esquel permanecen sin suministro con el objetivo de priorizar el abastecimiento de gas para uso domiciliario. “Este fenómeno climático que nos afecta está ocasionando bastantes problemas”, añadió.Sobre la situación en Mar del Plata, señaló que la poca presión en la red complicó no solo a estaciones de servicio sino también a viviendas, obligando a tomar medidas de emergencia. “En la entrada del gasoducto troncal, la presión está críticamente baja. Esto terminó con un problema de abastecimiento de gas, que hubo que cortar las estaciones. Hasta hubo problemas en domicilios”, explicó.