El Gobierno aumenta recargo del gas en medio de la crisis y afecta las facturas

El Gobierno de Javier Milei ha oficializado en las últimas horas dos medidas alineadas con su agenda de ajuste fiscal y desregulación del mercado energético, en medio de una crisis de abastecimiento de gas natural que se prolongará al menos hasta el viernes en toda Argentina.Este miércoles, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) implementó un aumento en el recargo que se cobra a más de la mitad de los usuarios del país para financiar los subsidios destinados a quienes residen en “zona fría”, conforme a la premisa de disminuir los aportes del Tesoro Nacional. Además, el Poder Ejecutivo ha eliminado los precios de referencia para las garrafas y ha puesto en marcha otras iniciativas para desregular el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP).En lo que respecta al esquema de zona fría, hasta el mes pasado se aplicaba un recargo del 6,2% sobre el componente del precio del gas (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte -PIST-) en las facturas finales, y a partir de julio será del 6,4%, según la Resolución 444/2025 del Enargas. Este es el tercer incremento del año, ya que el porcentaje comenzó en 5,44%, subió al 6% en abril y tuvo su última alza en junio. Aún no se ha informado cuán significativamente impactará este recargo en las facturas que deban abonar los usuarios.Este régimen fue establecido para mitigar el impacto de las tarifas en regiones con temperaturas invernales más severas, y su financiamiento depende en gran medida de un recargo adicional aplicado al resto de los usuarios residenciales del país. El aumento del porcentaje de este recargo tiene como objetivo cubrir el costo creciente de dicho beneficio, en un contexto de reducción de los aportes directos del Tesoro. La idea es que el esquema sea “autosustentable”, lo que conlleva trasladar una mayor parte del costo a los usuarios de zonas que no son frías.El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que financia estos descuentos, fue ampliado en 2021 para incluir a más provincias y localidades, especialmente del centro y norte del país, tras un acuerdo político que involucró a legisladores de diversas fuerzas y que fue promovido por Máximo Kirchner. Esta extensión permitió que más de cuatro millones de hogares se beneficiaran con reducciones de entre 30% y 50% en la factura de gas, un peso fiscal que el Gobierno de Milei considera ahora excesivo. Desde la perspectiva oficial, la ampliación respondió más a intereses electorales que a criterios técnicos relacionados con la temperatura.En este contexto, el Ministerio de Economía está evaluando alternativas para reformular o incluso revertir parte de esa ampliación del régimen, argumentando que es insostenible mantener un esquema tan amplio con subsidios cruzados cada vez más costosos. Funcionarios del área energética han reconocido que están trabajando en un rediseño del beneficio, con el objetivo de focalizarlo en las zonas que realmente enfrentan temperaturas más bajas, aunque aún no hay definiciones sobre los cambios concretos ni plazos para su implementación.Además, el Gobierno ha identificado recientemente a 137.842 usuarios residenciales del régimen de zona fría que contaban con más de un medidor beneficiado con el 50% de descuento. Ante esta situación, la Secretaría de Energía ha dispuesto un ajuste que reduce el beneficio al 30% en los medidores adicionales, manteniendo el descuento mayor solo en el domicilio principal. Con este recorte, se busca limitar filtraciones y hacer más eficiente el uso de los recursos destinados a sostener el esquema.Por otra parte, el Gobierno ha procedido a eliminar los precios de referencia para las garrafas, un mercado fundamental para abastecer a millones de hogares sin acceso a redes de gas natural. Hasta ahora, la Secretaría de Energía establecía precios máximos para las garrafas con el fin de asegurar un suministro regular y combatir el comercio clandestino. En 2024, por ejemplo, dichos precios de referencia eran de $10.500 para la garrafa de 10 kilos, $12.600 para la de 12 kilos y $15.750 para la de 15 kilos.El nuevo decreto 446/2025 elimina esta herramienta y avanza en la liberalización del mercado, bajo el argumento de que los precios libres son la “mejor brújula para un mercado sano”. Así lo indicó en redes sociales el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió la medida como parte de un proceso para desmantelar una “mala ley kirchnerista” que, según él, había burocratizado el sector. Entre otras modificaciones, el decreto suprime la obligación de solicitar permiso para ser fraccionador o distribuidor de GLP y simplifica los trámites habilitantes, al tiempo que redefine las funciones de la autoridad de aplicación, limitándolas a cuestiones de seguridad.Desde la Secretaría de Energía explicaron que el precio de referencia tenía como objetivo asegurar el abastecimiento a precios accesibles en todo el país y fomentar la inscripción de empresas en los registros oficiales, con la intención de combatir el comercio informal. Al eliminar esta herramienta, el Gobierno confía en que la competencia definirá los precios finales, aunque especialistas del sector advierten que en algunas regiones aisladas o de baja demanda podría haber menos opciones y precios más altos, lo que plantea el desafío de garantizar un abastecimiento equitativo.Finalmente, la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) ha alertado sobre el complejo panorama que enfrenta el mercado debido a la fuerte ola de frío polar, que ha incrementado la demanda de garrafas, especialmente en áreas rurales y en ciudades del interior con problemas en el suministro de gas natural.En un comunicado, CEGLA detalló que el sector está operando al límite de su capacidad para mantener el suministro tanto residencial como industrial, reforzando la distribución y coordinando esfuerzos con gobiernos locales. Además, recordaron que, según el Censo 2022, el 46,3% de la población argentina utiliza garrafas o cilindros de GLP como su fuente principal de energía para cocinar y calefaccionarse, subrayando la importancia estratégica de este insumo en el invierno más crudo de los últimos años.