Ultimátum de la UOM al Gobierno de Milei: 30 días para prorrogar la baja de aranceles a la importación o habrá medidas de fuerza

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) otorgó un plazo de 30 días hábiles al Gobierno para suspender o prorrogar el segundo tramo del decreto que baja aranceles a la importación. De lo contario, el gremio que conduce Abel Furlán advirtió por medidas de fuerza en Tierra del Fuego.El aviso surgió tras una reunión en Ushuaia con cámaras empresariales y autoridades, donde se analizaron alternativas para proteger la industria electrónica de Tierra del Fuego. El secretario adjunto de la UOM Río Grande, Marcos Linares, afirmó que, aunque no todas las empresas participaron, funcionarios presentes se comprometieron a evaluar posibilidades para mantener la producción.La UOM pidió suspender el decreto, pero la respuesta oficial fue negativa, aunque se considera una prórroga de seis meses. Linares remarcó que la producción de celulares de gama baja y media no podría competir con productos importados si la medida se aplica, poniendo en riesgo los empleos.“Si no hay solución concreta, tomaremos decisiones para defender los puestos de trabajo. No descartamos ninguna medida”, señaló Linares al portal Mundo Gremial, quien criticó la falta de señales claras del Gobierno: “Nunca se nombró la palabra industria. Se desregula todo: calzado, vestimenta, automotriz, maquinaria agrícola. La nuestra está en la mira”.El sindicalista alertó que algunas empresas podrían abandonar la producción local para importar directamente. “Si la producción deja de ser viable, los únicos sin futuro somos los trabajadores”, concluyó.A fines de mayo, las empresas que conforman la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y la UOM llegaron a un acuerdo por el cual los trabajadores se comprometieron a regresar al trabajo y las compañías no despedirán gente al menos hasta hasta el 31 de diciembre de 2025.El acuerdo llegó luego de una intensa negociación entre las partes en el marco del conflicto que se generó a partir de la decisión del gobierno nacional de reducir los aranceles externos a la importación de productos electrónicos.