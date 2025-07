Marín consideró que el fallo de Loretta Preska "fue en favor de YPF" y negó que impacte en el precio de la nafta

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se refirió al fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska en el juicio por la expropiación de la petrolera y aseguró que la decisión judicial “no afecta a la empresa”. “El juicio no compromete nuestras operaciones ni impacta en el precio de la nafta”, subrayó."Yo soy ejecutivo, empleado de YPF, y Burford hizo un juicio a YPF y al Estado Nacional. La jueza Preska falló a favor de YPF, falló en contra de la República. No puedo opinar", apuntó.De todas maneras, consideró que “la nafta depende del precio internacional del petróleo, del tipo de cambio, de los biocombustibles y de los impuestos. No tiene nada que ver con la sentencia”.Marin adelantó que la compañía continuará con su política de precios diferenciados por horarios, conocida como la “uberización” de las estaciones de servicio: “Ofrecemos descuentos de noche y ya logramos un 25% más de consumo en esa franja”.En diálogo con A24, el presidente de YPF defendió la transformación tecnológica que lleva adelante la empresa y detalló que hoy pueden monitorear en tiempo real lo que ocurre “surtidor por surtidor”. Con esta herramienta, buscan mejorar el rendimiento y adaptar precios a la demanda, replicando lógicas del mercado digital.Marín también se refirió al futuro de Vaca Muerta, al que calificó como “el gran motor energético del país”, y proyectó exportaciones por u$s30.000 millones anuales para 2030. “El juicio no afecta este camino. Estamos cerrando el financiamiento del nuevo oleoducto, una obra de u$s3.000 millones que es clave para transportar nuestros recursos”, afirmó.