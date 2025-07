La advertencia de Jaldo: "No permitiremos el ingreso de azúcar brasileña a Argentina"

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se pronunció este sábado respecto a la propuesta que realizó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la reciente Cumbre del Mercosur.Esta iniciativa sugiere la inclusión del azúcar en el comercio bilateral entre Brasil y Argentina. Jaldo, desde Tucumán, expresó su rotundo rechazo, argumentando que dicha medida generaría una competencia desleal para la producción azucarera local.“Hubo propuestas concretas, y en esta apertura de mercado, la apertura de importaciones, no han tenido mejor idea que intentar incluir el azúcar”, lamentó el mandatario provincial."Lo que anunció el presidente de Brasil es muy grave para el norte argentino, para todas aquellas provincias que tienen actividad sucroalcoholera, y no lo vamos a aceptar bajo ningún punto de vista", advirtió Jaldo, y fundamentó: "No podemos permitir que ingrese azúcar de Brasil, de una producción que está totalmente subvencionada y con la cual es difícil de competir"."Hoy los que producen azúcar y alcohol en Tucumán, Salta y Jujuy, lo están haciendo sin ningún tipo de subvenciones, con esfuerzo y los costos el 100% a cargo de quienes producen", insistió, y sentenció: "Rechazamos públicamente las palabras del presidente de Brasil y si él cada vez que viene anuncia cosas de estas características, la verdad que es preferible que se quede en Brasil".El vicegobernador Miguel Acevedo remarcó que el Poder Legislativo se alineará en defensa de la economía regional. “Continuaremos brindando todo el respaldo necesario para que Tucumán crezca y defienda sus economías regionales, tal como ha expresado el gobernador”, destacó Acevedo.Acevedo también alertó: “No podemos competir con productos subsidiados desde el exterior. Nuestra industria no puede enfrentarse a esa situación. Debemos proteger la industria nacional, porque sin una base industrial sólida, no habrá empleo para nuestra gente”.Por su parte, el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, subrayó: "Estamos junto a los sectores productivos en la provincia y los defendemos. El sector privado genera inversión y trabajo; si a ellos les va bien, también a nosotros en el aspecto tributario. No nos vamos a quedar quietos y vamos a defender la industria madre con uñas y dientes".