Benegas Lynch: "La batalla cultural nunca tiene fin"

El diputado de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch hijo instó a los seguidores de Javier Milei que sigan “empujando” el programa económico que impulsa el Poder Ejecutivo para ganar la elección de la provincia de Buenos Aires.“La gente que cree en las ideas de la libertad debe seguir empujando porque la batalla cultural nunca tiene fin porque siempre tiene gente que quiere vivir a expensas de otro”, aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia..“Bertie” Benegas Lynch remarcó que la elección en la provincia de Buenos Aires es “la madre de todas las batallas” dado que concentra a la mayor parte del electorado del país.“Es una provincia muy rica que ha sido invadida por la política de barras bravas para el saqueo, y mucha gente que ha estado en posición de liderazgo en vez de pensar en una Argentina mejor ha pensado en llegar a la política para tener un ticket y vivir de la política”, aseveró.En esa línea, señaló: “Hay un bastión que ha sido del peronismo durante años y tenemos que cambiar de paradigma. Ir al modelo del Gobierno nacional y que se aplique en todas las provincias e intendencias”.El legislador libertario respaldó las políticas de ajuste que impulsa el Gobierno. “La gente que era ñoqui en el Estado… hago el mismo paralelo que si dicen que la seguridad que persigue chorros los deja sin trabajo porque vivían de eso. Es una locura”, enfatizó.“Después hay estructuras que no tenían razón de ser, que era solo por los empleos de los amigos dentro del Estado, y que le ponía más peso a la carreta que tira el sector privado con ruedas cuadradas en el barro que no puede más por los impuestos y por la inflación. Hay que poder ubicar a esa gente en el sistema productivo para que baje y tire del carro”, manifestó.En ese sentido, expresó: “Cuando durante los últimos 100 años, de forma más grave en los últimos 40 y de forma delirante en los últimos 20, han entrado a tu casa para afanarte los muebles, la reacción tiene que ser visceral. No podes negociar con esa gente, como tampoco con gente que tiene rehenes, con asaltantes de bancos”.“No hay sentimiento de odio. Es la reacción sobre la violencia agresiva. Si la gente pudiera imaginarse la casa que tendría, el auto, si lo pudiera palpar, reaccionaría de forma más visceral. “En la medida en la que salten el cerco, empiecen a verla y entiendan que todo el mundo vive de vender bienes y servicios a un mejor precio y que de eso trata la subsistencia, van a ser tratados como cualquier persona, y la igualdad ante la ley también vale”, concluyó.