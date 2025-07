El pastor chaqueño que visitó Milei contó cómo fue el supuesto milagro con el que financió su templo

Durante la inauguración del Portal del Cielo, un templo con capacidad para 15.000 personas, en la provincia de Chaco, el pastor evangélico Jorge Ledesma, líder de la Iglesia Cristiana Internacional, afirmó que ese evento se produjo gracias a “un milagro”. La noticia giró en torno, según él, a un financiamiento de 100.000 pesos que se convirtió en 100.000 dólares.Cristian Ledesma, hijo del líder, detalló en una entrevista con Radio con Vos, que un ahorro de la iglesia permanecía guardado en una caja de seguridad y que la contadora tenía registrado ese monto en pesos: pero que, al abrir la caja, encontraron 100.000 dólares. “Pensó que era un error. No fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero no en esa magnitud”, explicó al aire.Ledesma no aclaró por qué su padre optó por guardar pesos argentinos en una caja de seguridad, pese a la depreciación constante de la moneda por la inflación. Consultado sobre la reacción del fisco ante la explicación del milagro para justificar los 100.000 dólares, respondió que “ese asunto correspondía a la contadora”.Pero, en medio de esta atmósfera de prodigios, su padre lamentó que ninguno de los fieles experimentara la transformación instantánea de sus ahorros en dólares, como sí le ocurrió a él. El “apóstol Ledesma”, como se autodenomina, fundó en 1994 la Iglesia Cristiana Internacional. En tres décadas, la organización sumó 50.000 fieles, extendió su presencia a más de 40 países y consolidó vínculos con el poder político, especialmente en el ámbito provincial. Ledesma mantuvo relaciones cercanas tanto con el exgobernador peronista Jorge Capitanich como con su sucesor, el radical Leandro Zdero.