Kicillof inauguró una Sala de Atención Primaria de Salud en Pilar y criticó el modelo de ajuste de Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró este martes una Sala de Atención Primaria de Salud Municipal en Pilar y criticó el modelo de ajuste de Javier Milei. "Sin salud pública la gente la pasa mal, se enferma y hasta se muere", sostuvo."Alguien que me diga si eso no le sirve a los vecinos y vecinas, alguien que me pueda decir si eso se hace solo o lo va a hacer el privado o la mano invisible de algo; y la verdad que no es así", lanzó Kicillof durante la inauguración de la Sala de Atención Primaria de Salud Municipal.Además, el funcionario inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 14 “Mercedes Sosa” en Pilar. “Esta escuela se hizo desde el Estado, el discurso de la motosierra fracasó”, dijo y agregó que “no hay futuro sin escuela pública, gratuita y de calidad”."Había 80 escuelas en provincia de Buenos Aires con presupuesto nacional, pero desde Nación las pararon y no es algo que podemos hacer nosotros", manifestó.Junto al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el intendente de Pilar, Federico Achaval, el mandatario dejó inaugurado el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 14 “Mercedes Sosa” en el barrio Monterrey de Derqui. Es el n° 27 inaugurado en el distrito y el n° 261 en la provincia de Buenos Aires desde el inicio de la gestión de Kicillof."No es lo mismo tener este edificio a no tenerlo, ahora tenemos una escuela pública y de calidad de la cual estemos orgullosos", remarcó, y continuó: "Esto no cae del cielo, es producto de un esfuerzo que hacemos desde el Estado".En tanto, advirtió que "de continuar y profundizarse la política que lleva adelante el Presidente de la nación, no va a haber obra, no va a haber universidad, no va a haber escuela, ni ciencia, ni tecnología. Y no es un país que dé igualdad, y que tenga futuro. No es un país que quiero para mis hijos y para el pueblo", cerró.