Los trabajadores del Hospital Garrahan avanzan con un nuevo paro y se mantiene la tensión con el Gobierno

Los trabajadores del Hospital Garrahan llevan adelante un nuevo paro en reclamo de mejoras salariales. La medida de fuerza se extenderá a lo largo de 24 horas, mientras preparan una movilización para el próximo jueves. A la medida de fuerza se unirán médicos, técnicos y empleados de diversas áreas, en respuesta a la falta de atención a sus demandas de mejora salarial. El conflicto se centra en las condiciones laborales y la solicitud de salarios que cubran la canasta básica, según lo que expresaron líderes sindicales.La medida de fuerza está programada para comenzar a las 7 de la mañana del jueves 10 de julio y se extenderá durante todo el día. Según los portavoces del personal, durante la medida solo se mantendrán las guardias de emergencia, la atención de urgencias y los turnos que no puedan posponerse por razones médicas.Las consultas ambulatorias y el funcionamiento regular de los servicios se reducirán al mínimo esencial, según lo detallado por miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En la misma línea, se espera que este jueves haya un abrazo simbólico en el establecimiento como sinónimo de la lucha que llevan adelante por las medidas del Gobierno. Además, adelantaron que preparan una marcha para el próximo jueves 17 de julio.Por otro lado, en relación a medidas de fuerza anteriores, el Ministerio de Salud de la Nación, dirigido por Mario Lugones, ha afirmado que los sectores que convocan al paro están incumpliendo las condiciones de la conciliación obligatoria. "No cumplir con ese acuerdo atenta contra la buena fe negocial", declararon.Además, la designación de Mariano Pirozzo como nuevo director médico ejecutivo revivió el descontento. Este martes, el Ministerio de Salud oficializó el nombramiento del ex interventor del Hospital Nacional Bonaparte para dirigir el Garrahan.Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron que Mariano Pirozzo asumió como director médico del establecimiento, en medio del conflicto salarial y presupuestario con el Gobiernoque ya lleva varios meses. Se trata del mismo profesional que había quedado a cargo de la liquidación del Hospital Bonaparte.En un comunicado, el Hospital Garrahan confirmó la asunción de Pirozzo y repasó su carrera: "Neurocirujano de amplia trayectoria y con sólida experiencia en gestión hospitalaria, el Dr. Mariano Pirozzo asumió la Dirección Médica del Hospital Garrahan con el compromiso de consolidar una nueva etapa de orden, eficiencia y fortalecimiento institucional". “Es médico egresado de la Universidad Maimónides, se formó como neurocirujano en el Hospital Militar Central 'Cosme Argerich' y es especialista en neurocirugía, reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación y la Universidad de Buenos Aires", agregó en esta línea.En tal sentido, destacó la formación del médico: "Actualmente cursa una Maestría en Economía y Gestión de la Salud en ISALUD y un MBA en la Universidad de San Andrés, y cuenta con formación en gestión de calidad en salud".En tanto, el establecimiento médico subrayó los dichos de la titular del Consejo de Administración. "La presidente del Consejo de Administración, Dra. Mariel Sánchez, quien antes se desempeñaba en el rol que desde hoy asume Pirozzo, destacó su incorporación: 'Hoy damos un paso más para reordenar el hospital y sabemos que el Dr. Pirozzo tiene las herramientas para lograrlo'", marcó.El Garrahan recordó también la trayectoria de Pirozzo en otras instituciones médicas: "En su recorrido, fue coordinador del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Alta Complejidad El Cruce-SAMIC (2010-2022), jefe de Neurocirugía de la Clínica Sagrada Familia, director de Servicios Técnicos y Diagnósticos del Hospital Nacional Baldomero Sommer, y jefe de Urgencias Neuroquirúrgicas en OSDE". "Además, el neurocirujano fue una figura clave en el proceso de transformación del Hospital Bonaparte, donde encabezó una gestión que supo priorizar la eficiencia, la transparencia y la mejora en la calidad de atención", agregó el comunicado.Por último, el Garrahan expuso que el nuevo director médico había tenido un encuentro con distintas autoridades: "Previo a su designación, el nuevo Director Médico mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de Gestión Sanitaria, Dr. Alejandro Vilches, y el subsecretario de Institutos y Fiscalización, Dr. Enrique Rifourcat del Ministerio de Salud de la Nación y miembros del Consejo de Administración para delinear los próximos objetivos de la gestión. Su llegada al hospital es un paso más en el proceso de reordenamiento que está llevando adelante la institución".