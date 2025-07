Deuda: el Gobierno a la espera de un nuevo desembolso del FMI de 2000 millones tras haber emitido un waiver

Con el nivel de reservas lejos del objetivo acordado, el Gobierno sigue a la espera de dos definiciones cruciales del Fondo Monetario Internacional que podrían destrabar un desembolso de US$2000 millones, mientras persisten las dudas sobre el cumplimiento del programa y todavía no hay una fecha confirmada para que el directorio del organismo evalúe la revisión técnica.Desde el cierre del nuevo acuerdo en abril bajo el esquema de Facilidades Extendidas (EFF), el Ejecutivo no logró cumplir con la pauta de acumulación de reservas fijada para junio, lo que abrió la puerta a la posibilidad de un waiver, o perdón, que permita igualmente el giro de fondos. Aunque desde el FMI no lo confirman, en el mercado descuentan que el organismo habilitará esa dispensa para sostener el programa.La vocera del Fondo, Julie Kozak, explicó que antes de avanzar con el desembolso debe cerrarse el acuerdo técnico, conocido como staff level agreement, que aún está en negociación. “Una vez que esto suceda, presentaremos la documentación a nuestra Junta Directiva para su revisión”, señaló, y agregó que todavía no hay fecha definida para ese paso.LA OPINIÓN DE LOS ANALISTASLa falta de reservas genuinas pone al país en una situación frágil frente a los vencimientos del próximo año, especialmente los US$4400 millones que se concentran en enero de 2026. Según el análisis de la consultora LCG, “el ritmo de acumulación de reservas sigue siendo modesto y está lejos de alcanzar la meta comprometida”, lo que podría no frenar los desembolsos, pero sí obstaculizar la baja del riesgo país y el acceso a financiamiento internacional.Por su parte, desde Adcap alertaron sobre la magnitud del desafío. Según sus cálculos, usando las métricas del propio FMI, el nivel adecuado de reservas debería ubicarse entre US$57.800 millones y US$78.700 millones. Descontando el swap con China, el Banco Central cubre hoy entre el 36% y 49% de ese rango. Para llegar a un punto medio, US$68.000 millones, Argentina tendría que más que duplicar su stock actual.En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que, tras el acuerdo con el Fondo por US$20.000 millones, las reservas brutas alcanzarían los US$50.000 millones. Sin embargo, hasta ahora no se cumplió esa proyección. Para revertir el atraso, según LCG, el Tesoro o el Banco Central deberían incorporar entre US$5000 y US$9500 millones en lo que resta del año.