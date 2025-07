Lula Da Silva dejará firme el juicio a Bolsonaro y advirtió que activará un arancel recíproco del 50% a EEUU

advirtió que su país no se dejará presionar por decisiones unilaterales de Estados Unidos y aseguró que sicumple su amenaza de aplicar aranceles del 50% a las importaciones brasileñas, activará la ley de reciprocidad para imponerle el mismo castigo comercial en defensa de la industria nacional y la soberanía del país.El conflicto escaló luego de que el presidente estadounidense anunciara que penalizará a Brasil con nuevos impuestos a partir del 1° de agosto, justificados en la emergencia económica que decretó en su país. Sin embargo, Lula replicó que esas medidas no tienen sustento, ya que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil, y reafirmó que el trasfondo real es político: la intención de influir en el juicio que enfrenta Jair Bolsonaro, aliado ideológico de Trump.“Si no hay negociación, la ley de reciprocidad se pondrá en marcha. Si él nos cobra un 50%, nosotros les cobraremos un 50% a ellos”, sentenció Lula en una entrevista, haciendo referencia a la norma sancionada este año por el Congreso brasileño que habilita represalias comerciales ante medidas externas consideradas arbitrarias.Trump asegura que el Gobierno brasilero lleva adelante una "caza de brujas" con Bolsonaro, quien habría liderado un intento de golpe de estado en 2022, al reasumir Da Silva. "La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro es una vergüenza internacional", sostuvo el primero en referencia al exmandatario de ultraderecha.Desde el entorno de Lula aseguran que la intención de Trump no es defender a Bolsonaro, sino desarticular el fortalecimiento del BRICS y frenar el acercamiento de Brasil a otras economías emergentes. Durante la última cumbre del bloque en Río de Janeiro, Lula volvió a respaldar la creación de una moneda alternativa al dólar, una propuesta que irrita a los sectores más conservadores de la política estadounidense.“Trump nunca estuvo preocupado por la democracia en ningún lugar, mucho menos con el destino de Bolsonaro”, declaró la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann. Y añadió: “Lo que teme es el fortalecimiento de las relaciones comerciales y financieras del sur global, que Brasil está ayudando a construir en el bloque BRICS y en otros foros. No seremos rehenes de Trump”.