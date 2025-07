Margarita Barrientos alertó por la crisis alimentaria en barrios populares: "Todos los comedores tienen más gente"

La fundadora del comedor Los Piletones en el barrio porteño de Villa Soldati, Margarita Barrientos, afirmó este lunes que el centro atraviesa “el peor momento” desde su creación. En diálogo con Futurock, alertó por el incremento de personas que asisten a diario en busca de alimentos y la drástica caída de las donaciones que, hasta hace un tiempo, le permitían sostener no solo su comedor central sino también extender ayuda a otras provincias como Santiago del Estero. “Hoy es muy difícil. No llego a cubrir todo”, lamentó.Según Barrientos, el impacto más fuerte se percibe en la falta de trabajo. “Hay más carros en la calle, más empresas que cerraron, falta de trabajo en obras públicas. Todos los comedores tenemos más gente”, explicó. Si bien valoró cierta estabilidad en los precios respecto a meses anteriores, sostuvo que eso no alcanza cuando la demanda no para de crecer y los ingresos de las familias siguen deteriorándose.Asimismo, la referenta social observó que actualmente hay personas que hacen fila desde las siete de la mañana para acceder a un litro de leche, e incluso en sus otros comedores, “más temprano todavía”. “Cuando un jefe de familia tiene trabajo, la familia deja de ir a hacer cola por un litro de leche. El trabajo dignifica a la familia”, reflexionó.La fundadora de Los Piletones también apuntó a la falta de respuesta estatal. “No tengo ningún diálogo con el Gobierno nacional. Lo que no recibimos es alimento”, denunció. Pese a que el comedor recibe un subsidio para su funcionamiento, y que el Gobierno porteño aporta raciones, advirtió que “no son suficientes”. También explicó que al asistir un gran número de personas, se redujo la compra de carne vacuna. "Pollo es lo que más comen".INFORMELa advertencia de Barrientos se da en un contexto crítico, donde, según un informe reciente de la UCA, 1 de cada 3 niños en el país tuvo problemas para alimentarse adecuadamente durante el último año. Se estima que 4,3 millones de chicos y adolescentes no accedieron a una nutrición adecuada en 2024, un dato que refuerza la urgencia del reclamo de organizaciones comunitarias.El informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló que en 2024 la inseguridad alimentaria en niños y adolescentes alcanzó al 35,5%, uno de los niveles más altos desde que se realiza la medición. La situación se agravó especialmente en hogares pobres, numerosos y con jefes de hogar desempleados o con empleos informales, donde la cifra trepó al 51%. Además, la inseguridad alimentaria severa subió del 14% al 16% en un año.El estudio remarca que las prestaciones estatales como la AUH y la Tarjeta Alimentar no lograron revertir esta tendencia, en tanto, los hogares con niños con retraso educativo presentan mayores niveles de carencias alimentarias.