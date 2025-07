Denuncian que el presupuesto real del Hospital Garrahan cayó un 54% en el último año

En medio del conflicto por el reclamo de mejoras salariales en el Hospital Garrahan, un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria alertó sobre el deterioro de la institución y denunció que su presupuesto real cayó un 54% respecto al 2024.Esto se debe a que no tuvo ampliaciones presupuestarias, a pesar de que la inflación en ese período fue superior al 100%. "Su desfinanciamiento pone en riesgo el acceso equitativo y de calidad a la salud pediátrica", expresó el documento. “La prórroga presupuestaria sin actualizaciones frente a una inflación acumulada del 117,8% implica, en los hechos, una decisión política de desfinanciamiento. El ajuste no se traduce solo en números: se refleja en sueldos congelados, pérdida de personal calificado, deterioro de las condiciones laborales y riesgo directo sobre la calidad y la capacidad de atención", advierte la Fundación.El informe sostiene que el Garrahan está perdiendo su capacidad para sostener sus múltiples funciones y el rol histórico que cumplió a nivel nacional. Mientras tanto, trabajadores del hospital preparan un paro con movilización del Congreso a Plaza de Mayo para est e jueves a las 16.30, en reclamo de una recomposición salarial urgente.La Fundación remarcó que el hospital no solo atiende a personas con salud pública exclusiva, sino también a quienes cuentan con obra social o prepaga. Por su nivel de especialización, recibe pacientes de todo el país e incluso del extranjero, lo que refuerza su importancia como centro de referencia regional e internacional. “Este perfil multidimensional resalta la importancia de garantizar su estabilidad económica, ya que su desfinanciamiento afectaría a todos los que dependen de su alta capacidad técnica y profesional”, indicó el documento.Según datos del Consejo de Administración del Hospital, el 55% del presupuesto se destina a salarios, un 30% a funcionamiento y el resto a bienes de capital. En 2024, el presupuesto fue de $169.445.840.000 y, según la Fundación, ese mismo monto fue prorrogado para 2025 sin ninguna actualización. Con una inflación del 117,8% en 2024, esto implicó una pérdida del 54% en términos reales, sin contar que rubros como medicamentos y algunos insumos tuvieron aumentos superiores al promedio del IPC.El hospital cuenta con 4.728 trabajadores de planta, y el informe aclara que el personal médico representa solo una parte del equipo necesario para su funcionamiento. Por ejemplo, en una terapia intensiva, se requiere un médico cada 6 u 8 camas, pero el doble o triple de enfermeros/as para garantizar los cuidados adecuados.La Fundación también señaló que tras el congelamiento presupuestario, cerca de 100 profesionales renunciaron. Esto afecta no solo la atención pediátrica, sino también las funciones de investigación y formación médica. “Así es como se achica otra de las funciones del Hospital, que no solamente da respuestas en lo inmediato, sino que prepara profesionales a futuro para otros hospitales y también centros de atención privada”, sentencia el informe.En respuesta a estos datos, el Ministerio de Salud salió rápidamente a desmentir el informe y a aclarar que no sólo no hubo un recorte presupuestario sino que hubo un aumento del 240% frente a una inflación de 117,8%. La cartera dirigida por Mario Lugones aseguró que, contrario a lo que fue publicado por la Fundación, 2024 inició el año con un crédito inicial de $49.698 millones y finalizó con $169.445 millones.En ese sentido, precisó que a través de la resolución 188/24 de marzo del año pasado se le asignaron $16 mil millones a la institución pediátrica, luego $91 mil millones en julio y finalmente $11.900 más en noviembre. Respecto a 2025, agregaron que el presupuesto del Hospital aumentó un 10% ($16 mil millones) frente a una inflación acumulada de 14,9% (15,1% teniendo en cuenta el IPC de junio publicado este lunes).