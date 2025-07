El Gobierno ratificó que vetará los proyectos de coparticipación

El Gobierno mantiene su plan de abrir el diálogo con los gobernadores, cuyos votos necesita para sostener el veto al aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad en el Congreso, pero ratificó que no cederá respecto a la coparticipación, uno de los puntos que más le importa a las provincias.El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este martes que los vetos del presidente Javier Milei alcanzarán también a los dos proyectos impulsados por los gobernadores que obtuvieron media sanción del Senado: la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. "Esas no son leyes todavía. Una vez que se conviertan en leyes, si es que la Cámara de Diputados las aprueba, por supuesto que el Presidente también las va a vetar. Todo lo que afecte el equilibrio fiscal, que es la base sobre la cual se estructura la política económica del Gobierno, va a ser vetado", anticipó a Radio Splendid."No se puede inventar, solucionar todo de un día para otro. Los gobernadores reclaman por infraestructura; el desastre de la infraestructura no la generó este gobierno, está rota desde hace mucho tiempo", agregó. También señaló que el dato de inflación de junio, que se ubicó en el 1,6%, "quiere decir que el Gobierno viene llevando adelante una política que da resultados".Francos ya había anunciado durante el fin de semana que la intención del Ejecutivo es vetar las leyes aprobadas por el Senado, ya que "destruyen el equilibrio fiscal", y "sostener el veto" en el Congreso, para lo cual el oficialismo necesita el respaldo de al menos un tercio de la cámara de Diputados.También adelantó que la idea era reunirse esta semana con "con varios" gobernadores que "quieren acordar con nosotros". Por ahora no hay ningún encuentro confirmado oficialmente, aunque el jefe de Gabinete coincidiría con algunos mandatarios el jueves, de manera informal, en el marco de la Expo Rural.La convocatoria fue impulsada por el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien invitó a gobernadores y a varios funcionarios del Ejecutivo. Esta sería la primera oportunidad para empezar a acercar posiciones tras la tensión de las últimas semanas.