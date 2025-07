Polémica en LLA por un concejal salteño que pidió favores sexuales a una colega a cambio de beneficios laborales

En medio de los preparativos electorales, a tan solo dos días del cierre de listas en Provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza quedó salpicada por un escándalo cuyo protagonista es el concejal salteño Pablo Emanuel López, luego de que salieran a la luz audios comprometedores en los que se lo escucha ofreciéndole beneficios económicos a una militante de su propio espacio a cambio de relaciones sexuales. La mujer, también electa como convencional municipal, formalizó una denuncia penal que ya fue tomada por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual N°3 de Salta, mientras que el edil presentó su renuncia.Los audios exponen una conversación entre López y la mujer que lo acusó, donde el primero ofrece descontar dinero de su salario si ella accede a mantener relaciones sexuales con él. "Por cada chupada te descontaba $10 mil", sugirió. Frente a eso, la mujer responde: "¿¡Creés que soy una puta!?".Asimismo, destapó una trama de manejos discrecionales de los recursos públicos. En uno de los tramos del audio, la denunciante confronta a López por los recortes: "Querés hacer caja con 500 mil al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300". El concejal, lejos de negarlo, contesta: "No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar".Tras el estallido mediático, La Libertad Avanza Salta emitió un breve comunicado en el que intentó tomar distancia del concejal y repudió su conducta. "Nos regimos por la ley, la transparencia y la ficha limpia. No amparamos a quienes comprometan la honorabilidad del espacio", expresaron en redes sociales. También manifestaron confianza en el accionar de la Justicia y reivindicaron una política "de ejemplaridad", aunque sin anunciar sanciones concretas.Desde el entorno de Alfredo Olmedo, referente local del partido y responsable de la lista con la que López accedió al Concejo, también se apresuraron a marcar distancia. "Quien comete un error, se va. Nosotros no defendemos temas personales", señaló el dirigente, en línea con la estrategia de contención de daños que intenta desplegar el oficialismo provincial.La denuncia contra López no es un hecho aislado. En plena campaña presidencial, Mila Zurbrigger, entonces presidenta de La Generación Libertaria, denunció públicamente que dentro del armado libertario “todo es por guita o sexo”, apuntando al reparto arbitrario de candidaturas y favores a cambio de lealtad política. Aquellas declaraciones, que generaron revuelo en su momento, hoy resuenan con fuerza renovada.