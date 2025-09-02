Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

La promesa del periodista uruguayo Eduardo Preve de difundir este martes nuevos audios vinculados a los hechos de corrupción en el Gobierno de Javier Milei por coimas en ANDIS que implican a Karina Milei y a Eduardo y Martín Menem, pese al intento de blindaje y prohibición de la Justicia argentina, ha generado una enorme expectativa en lo que promete ser uno de los mayores escándalos de corrupción .El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la radio uruguaya M24, que confirmó que la difusión se hará efectiva a pesar de la medida cautelar que prohíbe la publicación de dicho material en territorio argentino. En esta nota, una guía completa para poder seguir la transmisión en vivo desde Argentina.Se trata del programa de Eduardo Preve, periodista uruguayo que conduce el segmento "La Tapadita" en la radio M24. Y es que en las últimas horas, confirmó que en su programa de este martes publicará "los últimos audios" del denominado "Audiogate Argentina", que involucra a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios en una presunta red de sobornos.La difusión de las nuevas grabaciones está pautada para este martes 2 de septiembre.- Programa: "Nada Que Perder"- Segmento: "La Tapadita"- Horario: El programa comienza a las 9:30 horas.A pesar de la prohibición judicial en Argentina, la transmisión de la radio uruguaya es de libre acceso a través de internet. Las principales vías para seguir el programa en vivo son:- Canal de YouTube: La radio M24 transmite su programación en vivo y en formato de video a través de su canal oficial de YouTube. Se puede acceder directamente a través de este enlace: https://www.youtube.com/@M24Radio/streams.- Sitio Web Oficial: El audio de la radio se puede escuchar en tiempo real ingresando a la página web de la emisora: m24.com.uy.- Frecuencias de Radio: Para quienes se encuentren en Uruguay, la radio se sintoniza en la 97.9 FM en Montevideo y en la 102.5 FM en Maldonado.