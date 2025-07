La Libertad Avanza cuestionó al peronismo por la prórroga de la Justicia Electoral: "Incumplieron los plazos"

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires informó este domingo que presentó en tiempo y forma las listas correspondientes para las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre ante la Justicia Electoral bonaerense. Mediante un comunicado oficial, el espacio libertario desmintió además versiones periodísticas que sugerían que había solicitado una prórroga para completar la documentación."Dejamos constancia de que nuestro espacio presentó en tiempo y forma las listas correspondientes. No pedimos ninguna prórroga del plazo para presentar esta documentación", indicó el texto difundido por LLA en redes sociales.Según detallaron, una vez cumplido el procedimiento ante la justicia electoral, fueron notificados de una extensión del plazo de presentación, atribuida a un corte del suministro eléctrico en la sede judicial correspondiente. Desde el espacio libertario cuestionaron esta justificación y vincularon el hecho con la interna abierta del peronismo en la provincia."Esta circunstancia coincidió, casualmente, con la interna irresuelta del kirchnerismo y su dificultad para acordar candidaturas", afirmaron. En esa línea, rechazaron "rotundamente este inaudito pedido de prórroga", al sostener que "la sociedad toda no debe pagar platos rotos que la vieja política no puede arreglar puertas adentro".En el texto, LLA denunció que “la maniobra es clara: incumplieron los plazos que ellos mismos impusieron, y lograron así tomar ventaja por sobre el resto de las alianzas, conociendo de antemano a sus candidatos”.Además, desde el partido señalaron que ninguno de sus representantes fue parte “de la manipulación política de los plazos electorales” y calificaron la situación como un hecho “de una gravedad institucional sin precedentes”.“La provincia de Buenos Aires no será la excepción. Vamos a ganar esta batalla. La batalla final por la libertad de todos los bonaerenses", concluye el comunicado. Bajo esa línea argumentativa, el cierre del texto retoma uno de los ejes de campaña del oficialismo: “En PBA es kirchnerismo o libertad”.