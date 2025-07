Marcos Galperin pidió cerrar el Banco Central y lo cruzaron en redes

El empresario Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, reavivó una de las discusiones centrales de la agenda económica del gobierno de Javier Milei: la continuidad del Banco Central (BCRA). Lo hizo a través de un breve mensaje en la red social X (ex Twitter), donde afirmó: “Cerrarlo es el camino”, en referencia directa a la entidad monetaria.El comentario fue realizado como respuesta a un hilo publicado por el economista Ramiro Castiñeira, quien había calificado al nuevo esquema monetario del BCRA como un “impresionante upgrade institucional”. Según destacó Castiñeira, por primera vez en nueve décadas la entidad “tiene pleno control de la creación de dinero primario”, al dejar atrás la emisión destinada al financiamiento del Tesoro, la deuda remunerada y la intervención cambiaria.La afirmación de Galperin no pasó inadvertida y motivó una inmediata respuesta del abogado y analista liberal Carlos Maslatón, quien planteó objeciones de orden técnico sobre la posibilidad de eliminar el Banco Central en un sistema financiero moderno. En su respuesta, explicó que “mientras exista un sistema de crédito bancario que multiplica el dinero, necesitás banco central, regulación de encajes y salvataje financiero”, especialmente ante situaciones de estrés bancario.Maslatón fue más allá y utilizó a la propia empresa del empresario como argumento en contra de su planteo. “Lo que hoy hace Mercado Libre remunerando depósitos a voluntad y prestando dinero, o sea creando y multiplicando moneda bancaria, no podría técnicamente existir sin banco central”, advirtió.Lejos de retroceder, Galperin profundizó su postura y apuntó contra la arquitectura misma del sistema financiero. En otro mensaje publicado en X, sostuvo: “La banca fraccional debería estar prohibida”, al considerar que “no funciona”. Como ejemplos, mencionó la crisis argentina de 2001 y las crisis financieras de Estados Unidos y Europa en 2008. A modo de conclusión, sintetizó su visión crítica del modelo actual con una frase contundente: “El socialismo en las pérdidas y el capitalismo en las ganancias”.