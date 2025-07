El Gobierno comenzó a difundir la Boleta Única: el spot sobre el nuevo sistema electoral

"Por primera vez en más de un siglo, cambiamos la forma de votar. El 26 de octubre votamos con Boleta Única de Papel", anunciaron. Con ese mensaje, el Gobierno comenzó con su campaña de difusión sobre el nuevo sistema electoral que se aprobó en el Congreso y que se implementará por primera vez en las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.Las imágenes que se subieron a la cuenta de la Jefatura de Gabinete comienzan con una foto de José de San Martín, a la que le siguen otros mandatarios del siglo XX y XXI como Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el propio Javier Milei.Sin embargo, en un primer momento, la exmandataria no figuraba entre los jefes de Estado elegidos en el compilado publicado en X y, minutos más tarde, eliminaron el posteo original. En otra edición subida a YouTube sí aparece.La BUP incluirá en un solo documento toda la oferta electoral del distrito correspondiente y será entregada al votante por la autoridad de mesa. El formato está regulado por el Decreto 1049/24, que establece su tamaño y permite distribuir en ella todos los datos requeridos por el Código Electoral Nacional.Con este nuevo sistema, los electores marcarán con una tilde su opción preferida dentro de una boleta que contiene todas las listas, dejando atrás el tradicional modelo de boletas partidarias separadas.El objetivo central, remarcaron desde la Cámara Nacional Electoral, es asegurar que la ciudadanía comprenda correctamente cómo utilizar la nueva herramienta de votación, que ya se ha aplicado con éxito en varias provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza.El día de las elecciones, cada votante presentará su DNI en el centro de votación correspondiente y recibirá una boleta firmada únicamente por la autoridad de mesa. Luego se dirigirá a la cabina de votación, que puede está junto a la mesa de los fiscales o dentro de cuarto oscuro, y marcará con una tilde, cruz, tilde o garabato los casilleros correspondientes. El diseño de la boleta no incluye la posibilidad de votar lista completa, por lo que cada votante deberá votar en cada categoría que corresponda según su provincia. Luego doblará la boleta siguiendo la guía impresa al dorso y la depositará en urna sin sobre.Se prevé aplicar criterios “a favor de la voluntad del elector”: marcas que sobresalgan el recuadro no invalidan el voto, mientras que marcar más de una opción en una categoría producirá un voto nulo. El voto en blanco se registra si no se marca ninguna opciónCada mesa contará con hasta dos cabinas para agilizar el flujo y proteger la privacidad. Se imprimirán la misma cantidad de boletas que figuren en el padrón de cada mesa más un 5% extra en caso de error. Si el elector equivocó su voto, puede pedir una nueva boleta al presidente de mesa. La boleta inválida se deberá meter un sobre que deberá ser enviado al correo junto al resto de la documentación al final del conteo de votos.