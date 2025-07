Karina Milei se sacó de encima a otro macrista: afuera el número dos de Werthein en Cancillería

Los hermanos Milei, a través de Karina y no de Javier, continúan "pasando la escoba" por ciertos cargos puntuales que ostentaban funcionarios que habían sido designados en sus cargos en la etapa de darle lugares de segunda y tercera línea al macrismo: en este caso, le aceptaron la renuncia al ahora ex número dos de Cancillería, Eduardo Bustamante.Lo que sucedió este martes es que fue efectivizada a través del Boletín Oficial la renuncia de Bustamante como secretario de Relaciones Exteriores, lo que virtualmente es el número dos de Gerardo Werthein.En el Decreto 491/2025, con firma del presidente Javier Milei y de Werthein, le aceptan la renuncia a Bustamante. La domisión había sido presentada el viernes pasado pero no trascendido públicamente.Bustamante había desembarcado en el Gobierno recomendado por PRO en octubre pasado, aún bajo mando de Diana Mondino. Se trata de la época en la que en la administración libertaria se hablaba del ingreso de macristas a Casa Rosada para ocupar cargos de primera línea. Eso jamás sucedió, pero sí se les abrió lugares de segunda y tercera línea.En ese momento, este diplomático de carrera y reservista del Ejército reemplazó a Leopoldo Sahores; antes también había sido cónsul general en Uruguay.Actualmente, es la la secretaria general y hermana del Presidente, Karina Milei, quien tiene un fuerte peso en las decisiones dentro de la Cancillería - y del resto de las áreas de Gobierno -, que además de los diplomáticos de carrera tiene a un alfil de Santiago Caputo: el secretario de Culto, Nahuel Sotelo.La salida de Bustamante se configura como la segunda "reorganización" en lo que va de la semana dentro del Gobierno influenciada por la hermana del Presidente y que se carga a funcionarios de origen amarillo. El lunes se conoció que el jefe de Asesores de Milei, Demian Reidel, dejó su puesto después de que la secretaria general le bajara el pulgar.Sin embargo, a Bustamente le fue peor que a Reidel: en el decreto en el que dieron de baja su participación como consejero presidencial, tanto Milei como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le agradecieron al aún titular de la empresa estatal Nucleoeléctrica “por los servicios prestados”, pero al ahora ex número dos de Cancillería no le dedicaron ni una palabra.