Jorge Macri no descarta un acuerdo electoral con LLA, de cara a las elecciones de octubre

Luego de que el vínculo entre el Gobierno nacional y la Ciudad haya experimentado tensiones, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sorprendió al dejar abierta la puerta para una eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza. Aunque aclaró que no hubo conversaciones formales, admitió que se trata de una posibilidad que debe ser evaluada a nivel partidario. “No es algo que hayamos hablado, pero no lo descarto y es algo que hay que hablar entre partidos y con Mauricio Macri”, expresó Macri.La declaración llega luego del cierre de listas en la Provincia de Buenos Aires, donde ya se concretó una alianza estratégica entre los violetas y los amarillos con momentos de fricción. Jorge Macri, recalcó en Radio Mitre que "sería bueno seguir consolidando fuerzas que en el Congreso den equilibrio, que el PRO siga con sus aportes”.En paralelo, el jefe de Gobierno celebró el acuerdo alcanzado entre ambos espacios en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas, aunque reconoció que no participó activamente del cierre de listas. “La verdad es que se logró un buen acuerdo y es bueno que podamos consolidar una fuerza que le gane al kirchnerismo en la provincia”, sostuvo, y remarcó el trabajo con intendentes como Soledad Martínez, de Vicente López.Lejos de concentrarse solo en el armado de su partido, el mandatario porteño expresó expectativas sobre un posible cambio de signo político en Buenos Aires. “Tengo mucha esperanza, como ha ocurrido otras veces en elecciones intermedias en la provincia, de que pueda haber un mensaje claro de renovación”, afirmó.Cabe recordar que en abril, durante los preparativos de las elecciones legislativas porteñas, Jorge Macri ya había endurecido su postura frente al presidente Javier Milei al reclamar por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad tras el recorte de fondos de coparticipación en 2021, calculada en más de 6.000 millones de dólares. En aquel momento, afirmó que “el Gobierno nacional le debe a cada porteño 2 mil dólares, que son muchas obras”, señalando además que el reclamo ya fue presentado ante la Corte Suprema.