La advertencia de Axel Kicillof tras el cierre de listas: "A la Provincia de Buenos Aires no entra la motosierra"

En una ceremonia de entrega de escrituras públicas a nuevos propietarios en el municipio de Almirante Brown, el gobernador de la provincia de Buenos Aires,, advirtió aque “a la Provincia de Buenos Aires no entra la motosierra ni el topo destructor del Estado”, y llamó a frenar sus políticas con el voto en las elecciones del 7 de septiembre. “Tenemos la oportunidad de sumar fuerzas para parar esta política económica, defender a los laburantes, jubilados, las pymes y los empresarios argentinos", convocó.Una vez más, el mandatario bonaerense cuestionó el plan económico del Gobierno nacional. “¿Ese es el plan que tienen? ¿Fiesta en los mercados, de la timba, y el sector financiero? Cierre de fábricas, puestos de trabajo. ¿Cómo todo anda genial? si en la Provincia de Buenos Aires y el país, está todo parado y la plata no alcanza”, planteó con dureza.En esa línea, recordó que, aún mientras llevaban adelante negociaciones con el PRO bonaerense para ganar terreno en la Provincia, el Presidente de la Nación no suele pisar territorio bonaerense. “No conoce, no recorre. Lo vemos paseando por el mundo. Lo desafío, en lugar de brindar con los de la criptoestafa, que se digne a venir un día a ver el desastre que está haciendo en los barrios", disparó.Desde el Microestadio Diego Armando Maradona del partido bonaerense, donde se alcanzaron las 150.000 escrituras entregadas, Kicillof contrastó el modelo liberal de Milei con las políticas estatales: “Solamente es libre el que tiene la billetera gorda. Es una libertad trucha. Esa no es la que funciona en la realidad de la Provincia. Cinco millones de pibes y pibas van a la escuela, al hospital público, porque existe el Estado. Hoy completamos 150 mil escrituras que no las podrían tener si no estuviera el Estado”."Milei se olvida que millones de familias no tienen los recursos para conseguirlas. El Gobierno nacional se borra y deserta. Lo mismo pasa con la salud y la educación”, añadió. Por eso, aseguró que desde el Ejecutivo provincial intentarán servir "de escudo y protección a todos los sectores agredidos por Milei". Y cerró: "El 7 de septiembre a expresar lo que pensamos y a parar estos avances con el voto".El acto se realizó tan solo tres días después del cierre de listas en la Provincia, rumbo a las legislativas. En la Primera Sección Electoral, la lista conjunta del peronismo, Fuerza Patria, lleva a Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha y Roxana López; en la Segunda, encabezan Diego Nanni, Evelyn Flores Yanz, Carlos Puglelli y Mariano Pinedo; en la Tercera figuran Verónica Magario, Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Luis Vivona y María Nardini; en la Cuarta, Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago; en la Quinta, María Fernanda Raverta, Jorge Paredi y María Laura García; en la Sexta, Alejandro Dichiara, Maite Alvado, Alejandro Acerbo y Sofía Vanelli; en la Séptima, María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz; y en la Octava, Ariel Archanco, Lucía Iáñez, Luis Arias y Carola Corra.