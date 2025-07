Milei llamó "bruta traidora" a Villarruel y advirtió que "muchos se van a sorprender con los resultados de octubre"

El presidente Javier Milei se mostró confiado de cara a las elecciones legislativas al advertir que "muchos se van a sorprender con los resultados de octubre". Durante un discurso pronunciado en el marco del evento La Derecha Fest, celebrado este martes en el hotel Quorum de Córdoba, el mandatario lanzó duras críticas a "la casta" y reafirmó su compromiso con un programa de reformas radicales. Además, calificó de "bruta traidora" a la vicepresidenta, Victoria Villarruel."La batalla por los votos es una larga marcha. Imagínense que hoy solo contamos con el 15% de los diputados y el 10% de los senadores. Pero aún así es una marcha que solo va en una dirección porque el país al que nos llevó el partido del Estado fue desastroso", aseguró Milei. "Resultó tan evidente para la sociedad que todos fueron cómplices de un mismo sistema, que ya es una causa perdida para ellos presentarse a elecciones. La gente no los quiere ver ni en figuritas, por eso muchos se van a sorprender con los resultados de octubre", agregó el Presidente.Milei destacó la magnitud de los cambios impulsados por el Gobierno y aseguró que su administración está dispuesta a ir mucho más allá de lo visto en décadas. Una vez más, el mandatario elogió a sus ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo, y afirmó que su gestión ya superó ampliamente en ambición a gobiernos anteriores, al señalar: "Somos el mejor gobierno de la historia". "Con el DNU 7023 y la Ley Bases, con sus reformas, hicimos 2.800 reformas estructurales, 28 veces más que las que hizo Menem", advirtió. "En un año y medio hemos borrado cien años de legitimismo y no vamos a parar hasta ser el país más libre del mundo. Somos orgullosos de ser reformistas extremos", agregó el Presidente.En otro tramo de su discurso, el mandatario intentó transmitir un mensaje motivacional a sus seguidores de cara a las elecciones en clave futbolística, al señalar: "Si quieren empezar a ganar, hay que meter goles. Y para meter goles hay que meterse a jugar en la cancha". "Ustedes son los soldados que van a dar la batalla cultural, que es la que le va a dar sostenibilidad en el tiempo a este camino de gloria que estamos iniciando desde que llegamos al Gobierno. Les quiero dar esperanza. Tenemos aquí una hermosa reflexión para hacer. En el año 2023, los argentinos decidieron un cambio de rumbo, el cual tenemos que confirmar en septiembre en la provincia de Buenos Aires, y en cada provincia", arengó Milei.El Presidente se refirió a las leyes aprobadas recientemente por el Senado, que según el Gobierno atentan contra el equilibrio fiscal, y aprovechó para lanzar fuertes críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. "La primera ley de la política es ignorar la primer ley de la economía. Y vaya que de esto los populistas saben. ¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de u$s17.000 millones? Y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con $30 millones. Sugiero que antes de hacer chicanas aprendan a sumar dos más dos", lanzó Milei.En ese sentido, anunció que en los próximos días saldrá publicado el veto. "Ya está, ya entró. Ahora el veto sale próximamente", aseguró Milei. "Tenemos que lidiar con los infaltables traidores, gente que fue elegida con el mandato clro de liberar a la Argentina del yugo del Estado, sólo para darse vuelta al poco tiempo de haber asumido. Gente que tardó pocos minutos en revelar ese deseo irrefrenable de ser casta, gente que al poco tiempo de asumir su banca le dio la espalda al pueblo argentino, deslumbrada por la casta política", continuó el Presidente."Así como la historia recuerda a los héroes, también recuerda a los traidores. Y en el círculo más profundo del infierno descripto por Dante como un lugar remoto, frío y oscuro, sufren un tormento eterno quienes apuñalaron por la espalda a quienes le tendieron la mano. En fin, el tiempo sabrá poner a cada uno en el lugar que le corresponde. Por nuestra parte, reiteramos que Roma no paga traidores", agregó.El Presidente arribó a la ciudad de Córdoba acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí fueron recibidos por el gobernador Martín Llaryora y el diputado Gabriel Bornoroni.