Lilia Lemoine volvió a apuntar contra Victoria Villarruel: "Es de ultraderecha, nosotros somos libertarios"

La legisladora de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, reiteró su cuestionamiento a la vicepresidenta Victoria Villarruel, tomó distancia al tildarla de ser de "ultraderecha" y criticó su reciente viaje a la provincia de Catamarca.En diálogo con Lautaro Maislín desde Córdoba, a donde llegó para participar de La Derecha Fest, un evento libertario que se realizó en un lujoso hotel de la zona y que contó con un discurso central del presidente Javier Milei. "¿Viene Victoria Villarruel hoy?", consultó el periodista a lo que la diputada respondió contundente: "No, estoy segura que no".Entonces, consultada por la ausencia de la titular del Senado, ironizó sobre sus últimas acciones: "Vos decís lo de la Fiesta del Poncho? ¿O lo de andar limpiando vidrios de coche haciéndose la popular? ¿Lo de tener un asesor que es violento?".Luego, continuó: "O me lo preguntas por traicionarnos en el Senado, habilitar una sesión ilegal", haciendo mención a la jornada en que se aprobó el aumento a jubilados y la declaración de emergencia en discapacidad.Por último, Lemoine aseguró que "nosotros no somos de la ultraderecha, somos libertarios, de centro derecha" y luego advirtió: "De ultraderecha podría ser Biondini, capaz que Villarruel, alguien como Cúneo".