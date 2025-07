Renunció un funcionario del Ministerio de Economía en una semana de varias bajas para Milei

Santiago Migone, Subsecretario de Gestión de Producción, renunció este vienes a su cargo y se convirtió en el último de una larga lista de funcionarios que dejaron su cargo en la última semana, todos ellos en puestos clave para la gestión de la política económica que lleva adelante el presidente Javier Milei.La salida fue confirmada por el ministro Luis Caputo a través de la red social X, donde lo despidió con un mensaje cargado de cercanía: “Despidiendo al gigante de @Santiagomigo, que se vuelve al sector privado. Eternas gracias Chino, impresionante laburo!!”.Migone, con una extensa trayectoria en el ámbito empresarial como ex presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y socio por más de tres décadas de la consultora PwC, regresa al sector privado tras haber ocupado un rol clave en la articulación entre el Estado y la producción.En sus primeras palabras tras la dimisión, respondió desde X al mensaje del ministro de Economía: “Gracias a vos Toto y a todo el equipo por haber confiado en nosotros. Un orgullo haber formado parte de este equipo”.La seguidilla de renuncias en el equipo del mandatario libertario comenzó el lunes, con la salida de Demian Reidel, ex Jefe de Gabinete de Asesores. Desde entonces, hubo casi una denuncia por día, salvando el jueves.Reidel se había convertido en una figura de alto perfil mediático en marzo de este año, cuando se viralizó un video de una exposición en la que afirmaba que el principal problema del potencial de Argentina en inteligencia artificial "es que está poblada por argentinos". Por esa frase, debió pedir disculpas públicas. El decreto 481/2025, que lleva la firma del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se limitó a aceptar la renuncia y agradecerle "los servicios prestados", pero no especificó los motivos de su alejamiento.Algo similar ocurrió el martes, cuando se alejó del Gobierno el vicecanciller Eduardo Bustamente, quien duró menos de un año en el cargo. Asì lo resolvió el canciller, Gerardo Werthein, a través del Decreto 491/2025 publicado ese día en el Boletín Oficial con la firma del presidente Milei. Bustamante estaba en la cuerda floja casi desde su designación en el cargo, ya que había llegado a él de la mano de la entonces canciller Diana Mondino, quien en ese momento aludió a Bustamante como "una persona de sólida trayectoria profesional como diplomático y con experiencia en temas relevantes para asumir un rol que conlleva alta responsabilidad".La sangría continuó el miércoles, cuando se informó la renuncia de Osvaldo Rolando, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Según informaron fuentes oficiales, la renuncia fue por "motivos estrictamente personales". "Queremos agradecerle profundamente por su compromiso y dedicación al frente del organismo, donde lideró una etapa clave para el reordenamiento del sector eléctrico con profesionalismo y vocación de servicio. Le deseamos el mayor de los éxitos en los próximos desafíos que emprenda", agregaron.