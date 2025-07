Kicillof inició la campaña y disparó contra la gestión libertaria: "El plan es la desindustrialización y el hambre"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició este martes la campaña para las elecciones legislativas bonaerenses con críticas al presidente Javier Milei. "El plan es la desindustrialización y hambre", aseguró el mandatario al apuntar contra la política económica del Gobierno."Hoy estamos acá para renovar el compromiso del gobierno provincial, para estar al lado, acompañar y servir hasta donde podamos de escudo, red y protección a todos los sectores agredidos por Milei”, señaló en un primer momento Kicillof. En clave electoral, agregó: "El 7 de septiembre a expresar lo que pensamos y a parar estos avances con el voto".Luego se preguntó: “¿Qué plan es ese Milei?, un plan de desindustrializar, de hambre, desempleo, donde el salario no alcanza, la gente no llega a fin de mes. ¿Ese es el plan que tienen?”. “Hay fiesta en los mercados, en la timba y sector financiero, contra la tristeza, falta de laburo y cierre de fábricas. En la provincia de Buenos Aires, y en el país, con la política de Milei está todo parado y la plata no alcanza”, remarcó.Desde el Microestadio Diego Armando Maradona del partido bonaerense, donde se entregaron 150.000 escrituras entregadas, Kicillof contrastó el modelo de Milei con las políticas estatales: “Solamente es libre el que tiene la billetera gorda. Es una libertad trucha. Esa no es la que funciona en la realidad de la Provincia. Cinco millones de pibes y pibas van a la escuela, al hospital público, porque existe el Estado". "Milei se olvida que millones de familias no tienen los recursos para conseguirlas. El Gobierno nacional se borra y deserta. Lo mismo pasa con la salud y la educación”, añadió.Sobre el final del discurso, el gobernador desafió al jefe de Estado a que "en lugar de andar viajando por el exterior, celebrando y brindando con los que le están haciendo los negocios, en vez de eso, se digne a venir un día a ver el desastre que está haciendo en los barrios de la provincia, con el parque industrial, con la producción, el turismo, el comercio”.