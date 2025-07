Milei se comparó con Máximo de "Gladiador" pero omitió el trágico final del personaje y lo destrozaron en redes

KIRCHNERISMO vs. LIBERTAD

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/0fRyz4Tcet — Javier Milei (@JMilei) July 24, 2025

El presidente Javier Milei publicó este jueves un insólito spot de campaña: con un fragmento de la multipremiada película "Gladiador", se comparó con su protagonista, Máximo Décimo Meridio, pero omitió el trágico final del personaje y lo destrozaron en redes.El spot combina un fragmento de la famosa película dirigida por Ridley Scott con la voz en off de Milei, donde se lo escucha decir lo siguiente: "Imagino que mucho de ustedes habrán visto la película Gladiator, cuando la basura inmunda de Cómodo decide pelear mano a mano con Máximo. Y antes de pelear le tuvo que clavar un puñal y que se empiece a desangrar..."Y continúa: "Eso es lo que necesita hacer el kirchnerismo. Necesita hacer trampa porque no puede ganar por la vía legítima. Pero tal como ocurrió en Gladiator, va a ocurrir en la Argentina. Maximo Libertad le va a ganar al Cómodo kirchnerista".De esta manera, la lectura de Milei es que el kircherismo representa al emperador romano Cómodo, el villano de la película, mientras que él representa a Máximo, el gran héroe.Sin embargo, el Presidente omite un hecho fundamental de la pelicula en el spot: Máximo muere desangrado luego de enfrentarse con Cómodo. De hecho, en la continuación, Gladiador II, el personaje es prácticamente borrado de la historia.Ante esto, las redes no lo perdonaron al libertario y lo destrozaron por no entender nada de la trama de la película.