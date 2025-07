Motosierra a la industria: solo en 2024 cerraron 13 mil PyMES

Un informe que el Ministerio de Economía planea publicar en los próximos días dará cuenta de la magnitud del retroceso que sufrió el entramado productivo argentino durante el primer año del gobierno de. Según adelantó el secretario de Pymes, Marcos Ayerra, a lo largo de 2024 se perdieron 13.000 empresas, de las cuales 5.200 pertenecían al sector industrial. La información surge de un relevamiento sobre natalidad y mortalidad empresarial que el Ejecutivo busca instalar como referencia oficial ante distintas estimaciones privadas. El dato fue revelado por Ayerra durante una entrevista transmitida por la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), donde explicó que el recorte en el número de empleadores respondió principalmente a una baja en la creación de nuevas firmas. “Han nacido menos en el año 2024. Fueron unas 53.000 empresas, y la verdad es que se entiende en el marco de tanta transformación de los paradigmas de cómo hacer las cosas en Argentina”, afirmó el funcionario. La estadística, que compara los movimientos del sector desde 2007, muestra que históricamente se creaban y cerraban unas 69.000 empresas por año. “Argentina ha agobiado el emprendedurismo”, sostuvo Ayerra. Sin embargo, aclaró que en 2024 la cantidad de cierres, 66.000 firmas, fue inferior al promedio, lo que, desde su punto de vista, refleja una cierta capacidad de resistencia frente al nuevo contexto económico. “Fue un año duro, obviamente, de transformación, pero la gente aguantó”, dijo. Por su parte, el Gobierno sostiene que, aunque la caída es significativa, no representa un colapso, y que el dato más preocupante está en la débil dinámica de creación de empresas en medio de la redefinición del modelo económico. Desde el sector privado, otros datos trazan un panorama todavía más crítico. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que se basa en información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y abril de este año se perdieron 15.557 empleadores registrados. En ese mismo período, se destruyeron 237.445 puestos de trabajo, con el mayor impacto en la administración pública y los servicios sociales obligatorios. Ayerra, que encabeza la Secretaría de Pymes, Emprendedores y Economía del Conocimiento, reconoció que su gestión heredó la mayoría de los programas del ex Ministerio de la Producción. Desde allí mantiene el vínculo con cámaras empresarias y federaciones, a las que transmite que no habrá “políticas activas” ni estímulos sectoriales por parte de la gestión mileísta.