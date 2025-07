"Mátenlo: la metáfora de Pagni sobre el Imperio Romano y lo que los Milei le hicieron al Gordo Dan con las listas

La Libertad Avanza arde tras el cierre de listas bonaerense y el fuego partidario no se queda allí sino que prende fuego en el Gobierno. En ese marco, el editorialista de La Nación Carlos Pagni recurrió a una escena de Calígula y los comportamientos y prácticas del Imperio Romano - frecuentemente celebradas por las huestes libertarias - para graficar la derrota que el sector de Karina Milei en el "Triángulo de Hierro" le propinó a la banda del "Mago del Kremlin" Santiago Caputo y, fundamentalmente, a su lugarteniente e influyente tuitero Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan.El editorialista estrella de LN + puso el foco de su artículo, titulado "Todo está más roto que antes" en que el conflicto entre el asesor monotributista y la hermana del presidente Javier Milei y evaluó que "sería un error suponer que el ´Mago` Caputo inauguró un pleito con Karina Milei porque sus seguidores, los tuiteros de Las Fuerzas del Cielo, fueron excluidos de las listas", para asegurar que "la secuencia es la inversa" ya que "fueron excluidos de las listas porque ya estaban enfrentados".Es decir: Pagni considera que la exclusión del Gordo Dan y los "gordos tuiteros" - como se hacen llamar así mismos los otrora trolls que empiezan a blanquear sus identidades - no es una jugada proactiva de la secretaría General de la Presidencia, sino una consecuencia de un vínculo roto entre ella y Santi Caputo que tiene otro origen que no es las listas bonaerenses.En ese sentido, el periodista encuentra dos focos. Por un lado, que "Caputo cometió el error de suponer que Sebastián Pareja y los Menem, Martín y ´Lule`, no son la hermana del Presidente", que justamente Karina es Javier y que "LLA es una organización verticalista y que Milei es, en efecto, un emperador". Los ejemplos citados como antecedentes son clarificadores: Victoria Villarruel y Jorge Macri ya lo intentaron.En segundo lugar, Pagni explica que la situación de Caputo y sus huestes es "parte de una revisión general de la atribución de responsabilidades en el seno del Gobierno", en el cual el "Mago del Kremlin" una "considerable maquinaria" de ministerios, dependencias y empresas estatales "a través de colaboradores que tampoco figuran en el organigrama como funcionarios".Esa revisión tiene que ver, según se explica en el artículo, en las sospechas y cuestionamientos que hay en el Gobierno - particularmente en el primo Luis "Toto" Caputo y Sandra Pettovello - en cuanto a "la relación de Caputo con una red de empresarios", entre los cuales menciona "la vieja camaradería con los hermanos Neuss" y el caso del polémico Leonardo Scatturice, de quien el presidente Milei hizo un esfuerzo por desmarcarse públicamente.Es por eso que Pagni señala que Milei empezó a ejecutar un plan para quitarle peso en el Gobierno a Santi Caputo y dárselo a Guillermo Francos, el jefe de Gabinete "dialoguista", y que el "Mago" vuelva a su "posición original de consultor de campaña".En ese punto, el hombre de La Nación vuelve a la "cuestión de las listas" y la exclusión de "los aspirantes de las Fuerzas del Cielo". En ese punto, recordó que cuando el Gordo Dan, hace semanas, se expresó en redes y también mantuvo un encuentro personal con Milei acompañado por Santi Caputo, "se privó a sí mismo de formular cualquier requerimiento el día que propuso dar la vida por Milei".Y allí llegó la metáfora de Pagni que une al Imperio Romano con la guerra interna libertaria. "En el armado de las listas - al Gordo Dan - le sucedió algo parecido a lo que mostraba aquella formidable escena de Calígula, la película de Tinto Brass", introdujo."Aparecía, encarnado por Peter O’Toole, el emperador Tiberio, agonizando en la isla de Capri. Cuando ya no emitía signos vitales, uno de sus siervos levantó la voz para decir: ´Ofrezco a Júpiter mi vida por el Emperador´", continuó.Y cerró: "Para sorpresa de todos, Tiberio abrió un ojo y respondió: ´Júpiter te ha escuchado. Mátenlo`. De nuevo el Imperio Romano".