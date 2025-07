Alarmante: el salario registrado cayó un 5,5% real desde que asumió Javier Milei

Salió nuestro informe C-P de Julio "Un programa rengo

A pesar de que el salario registrado mostró un leve repunte del 2,4% en mayo, superando la inflación de ese mes (1,5%), el poder adquisitivo de los trabajadores aún se encuentra 5,5% por debajo de los niveles previos a la asunción deen diciembre de 2023. La pérdida es más significativa si se contempla el deterioro acumulado en los primeros meses de su gestión, especialmente entre los empleados públicos.Según datos del INDEC, el retroceso del salario real se debe principalmente a la caída del 14% en las remuneraciones del sector público desde diciembre. El segmento privado registrado, en cambio, exhibe una merma mucho menor: 0,7% en términos reales. La recomposición salarial sigue siendo desigual, y en algunos casos se explica por la mayor cantidad de horas trabajadas más que por aumentos nominales.El indicador venía de dos meses consecutivos de caída, marzo y abril, y logró una mejora real de apenas 0,8% en mayo. Al incorporar a los trabajadores no registrados, el índice de salarios subió un 3% ese mes. En este grupo, los ingresos crecieron 5,6%, lo que les permitió recuperar una mejora real acumulada del 9,3% desde diciembre, aunque desde una base muy baja.Las comparaciones de más largo plazo siguen siendo contundentes. Desde su pico en 2017, los salarios del sector público cayeron 33%, los del privado no registrado 26,5% y los del privado registrado 20%. Incluso en un contexto de inflación más contenida, el esquema de contención de precios con salarios anclados parece haber agotado su margen, con impacto directo en el consumo y en la precarización del empleo.El panorama para el segundo semestre aparece incierto. Analistas privados estiman que, de mantenerse el sendero actual de inflación moderada y paritarias contenidas, el salario real podría cerrar 2025 con una leve mejora de entre 3% y 5%. Pero ese resultado depende de que no haya sobresaltos cambiarios ni deterioros adicionales del empleo, un mercado que ya muestra señales preocupantes: en el primer trimestre, la desocupación subió a 7,9%, su mayor nivel desde que asumió Milei.En sintonía, el informe mensual de C-P Consultora advierte que el programa económico actual muestra signos de estancamiento, con un ancla salarial que sigue funcionando a costa del poder adquisitivo de los trabajadores. “El salario de bolsillo cayó un 5,5% en solo cuatro meses”, señalaron. Esta tendencia, sumada a una desaceleración del consumo, pone en duda la sustentabilidad del modelo vigente. Además, la dinámica del mercado laboral también refleja cambios estructurales preocupantes. A la pérdida de empleos registrados le sigue un aumento del cuentapropismo, es decir, el reemplazo de empleo formal por ocupaciones más precarias, con menores ingresos y sin cobertura social.