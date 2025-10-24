Trump y Bessent felicitaron a Milei por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Javier Milei por la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. En su red Truth Social, calificó el resultado como unaTrump había recibido a Milei dos semanas antes de los comicios, durante una reunión en la Casa Blanca en la que anticipó que la asistencia económica de Washington dependería del resultado electoral. “Si pierde, no seremos tan generosos”, había dicho entonces, en alusión al paquete de ayuda que incluyó un swap por 20.000 millones de dólares y la intervención del Tesoro estadounidense en el mercado argentino.La reacción del mandatario norteamericano llegó acompañada por la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien también felicitó al presidente argentino. “Felicitaciones al Presidente Javier Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza”, introdujo en su cuenta de X.“Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando”, sostuvo. E insitió en que esperan que el Gobierno “siga dando pasos hacia la libertad económica, que atraerá inversiones del sector privado”. El mensaje de Bessent concluyó optimista: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida”.Cabe recordar que en las últimas semanas el Tesoro de Estados Unidos intervino activamente en el mercado argentino para contener la escalada del dólar en la previa de las elecciones legislativas. Según estimaciones privadas, la asistencia habría alcanzado entre u$s1.800 y u$s2.000 millones, con ventas directas en el mercado cambiario y operaciones sobre instrumentos financieros. El objetivo fue aliviar la presión sobre la demanda de cobertura y estabilizar la cotización, en un contexto de fuerte incertidumbre política y económica.