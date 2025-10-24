Catamarca define sus bancas entre la unidad peronista y el avance libertario

Catamarca afrontará este domingo el doble desafío de renovar tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y de la mitad de la Legislatura provincial.Por primera vez en quince años, el espacio no llevará en sus listas los apellidos Saadi, Corpacci o Jalil, aunque su estructura continúa bajo su influencia política.En paralelo, La Libertad Avanza intentará traducir su desempeño del balotaje presidencial en votos locales. En Catamarca, el espacio libertario conformó un frente junto al PRO y el partido Generar, del diputado radical Tiago Puente. Este armado generó un fuerte cimbronazo interno en la UCR, que resolvió apartar a los dirigentes que se sumaron a la propuesta de Javier Milei. La expectativa, es desplazar al radicalismo y ganar presencia en el Congreso.Según pudo conocer Ámbito, el armado de Fuerza Patria se consolidó tras varios meses de tensiones entre Jalil y Corpacci por el vínculo del gobernador con la Casa Rosada. El oficialismo logró superar las diferencias y presentar una lista común encabezada por Fernando Monguillot, Claudia Palladino y Alberto Natella, en un intento por sostener la representación peronista en el Congreso y frenar el avance libertario en la provincia.El proceso electoral se desarrollará con dos sistemas de votación: Boleta Única de Papel para los diputados nacionales y boleta sábana tradicional para los cargos provinciales. De los 347.282 catamarqueños habilitados para votar, cada uno deberá emitir dos sufragios. Para evitar demoras, las autoridades habilitaron 30 escuelas adicionales y 400 mesas nuevas, reduciendo el número de electores por mesa a 250.Además de las bancas nacionales y provinciales, los municipios de Pomán y Santa Rosa elegirán intendentes, ambos oficialistas que buscan su reelección. En un clima de desaceleración económica y malestar social, la elección pondrá a prueba la solidez del peronismo unido y el intento libertario de avanzar sobre el electorado desencantado con los partidos tradicionales.