Exámenes de residencia: ya están disponibles las condiciones para la segunda instancia escrita

Luego del escándalo por presuntas "irregularidades" en los exámenes de ingreso a las residencias médicas, el Ministerio de Salud confirmó los detalles de la segunda instancia en modalidad escrita que buscará esclarecer el desempeño de ciertos postulantes. Sin embargo, según lo definido por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, estará destinada exclusivamente a los aspirantes que hayan superado los 86 puntos en la evaluación del 1° de julio, "sobre los cuales no se haya podido verificar congruencia académica".La nueva evaluación tendrá lugar el jueves 7 de agosto de manera presencial. El orden de mérito definitivo se publicará el 20 de agosto y el ingreso a las residencias se mantiene, por el momento, para el 1° de septiembre.Tal como detalla la normativa, la prueba constará de 100 preguntas de opción múltiple con un valor de un punto cada una y se tomará como referencia la nota obtenida en el examen anterior: “Se considerará un posible desvío de hasta 10% en la nota obtenida en el examen del 1° de julio de 2025, manteniéndose dicha calificación. En caso de que el postulante obtuviera una nota inferior a dicho desvío, se le asignará la nota que obtenga en esta instancia”.A diferencia del examen anterior, esta prueba buscará evaluar conocimientos a través del análisis de casos problemáticos en cuatro áreas específicas: salud del niño, de la mujer, del adulto y salud pública. “Se utilizará un examen escrito para que puedan demostrar sus conocimientos”, sostiene la disposición firmada por Juan Pablo Vivas, director nacional de la Dirección.CONDICIONESEn esta instancia y en línea con la postura que tomó hacia la salud pública, el Ejecutivo endureció condiciones para rendir. Por ejemplo, no se permitirá el ingreso al aula con ningún tipo de dispositivo tecnológico, puesto que desde la cartera sanitaria advirtieron que celulares, relojes inteligentes, calculadoras o incluso anteojos con conexión deberán ser dejados afuera y serán controlados al ingreso. Asimismo, en caso de necesitar salir al baño, los postulantes deberán hacerlo acompañados por un responsable de aula.En cuanto a la corrección, solo se tendrá en cuenta la grilla de respuestas, que deberá completarse exclusivamente con lapicera negra. Además, el cuaderno de preguntas deberá ser entregado y no tendrá valor por sí mismo. Tampoco se aceptarán tachaduras, manchas o marcas inválidas en la grilla, y no se entregarán formularios adicionales. Si el postulante no marca correctamente el tema del examen (A, B, C o D), no se procederá a su corrección.