En medio de la interna libertaria, Lemoine le pidió a Villarruel su renuncia: "Seguí tu proyecto político"

La diputada cercana a Javier Milei salió a cruzar a la Vicepresidenta por su denuncia judicial en Comodoro Py contra libertarios. "Presentate a elecciones y ganá por tu propio nombre", lanzó.




En el marco de la feroz interna libertaria, la diputada libertaria Lilia Lemoine le pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que “renuncie” a su cargo y “siga” un proyecto político en su “propio nombre”, al hacerse eco de la denuncia que la titular del Senado presentó en la Justicia por “intimidación pública” y “amenazas”.

“Renunciá, Victoria. Seguí tu proyecto político con (Guillermo) Moreno. Presentate a elecciones y ganá por tu propio nombre, ¿o no confiás en tu popularidad y la habilidad de tus asesores?”, lanzó Lemoine desde sus redes sociales.

La legisladora le reclamó a Villarruel “no usar más el Senado y su posición para perjudicar al Gobierno y al presidente Javier Milei, por lo que llamó a que “demuestre honor”.

Lemoine se hizo eco desde sus redes de la denuncia de la Vicepresidenta del lunes último en Comodoro Py contra libertarios por “amenazas con armas o anónimas”, “intimidación pública”, “instigación a cometer delito” y “asociación ilícita”, entre otros delitos de los que habría sido víctima.

La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que subroga el magistrado Sebastián Casanello, y es por “amenazas con armas o anónimas”, “intimidación pública”, “instigación a cometer delito” y “asociación ilícita”, entre otros delitos.

En tanto, en otro expediente, la vicepresidenta denunció al periodista Javier Negre, uno de los propietarios de La Derecha Diario, por “intimidación pública, amenaza de rebelión y otros atentados contra el orden público”, en una causa que quedó radicada en el Juzgado Federal número 7, también a cargo de Casanello.

