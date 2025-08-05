En medio de la interna libertaria, Lemoine le pidió a Villarruel su renuncia: "Seguí tu proyecto político"

En el marco de la feroz interna libertaria, la diputada libertaria Lilia Lemoine le pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que “renuncie” a su cargo y “siga” un proyecto político en su “propio nombre”, al hacerse eco de la denuncia que la titular del Senado presentó en la Justicia por “intimidación pública” y “amenazas”.“Renunciá, Victoria. Seguí tu proyecto político con (Guillermo) Moreno. Presentate a elecciones y ganá por tu propio nombre, ¿o no confiás en tu popularidad y la habilidad de tus asesores?”, lanzó Lemoine desde sus redes sociales.La legisladora le reclamó a Villarruel “no usar más el Senado y su posición para perjudicar al Gobierno y al presidente Javier Milei, por lo que llamó a que “demuestre honor”.Lemoine se hizo eco desde sus redes de la denuncia de la Vicepresidenta del lunes último en Comodoro Py contra libertarios por “amenazas con armas o anónimas”, “intimidación pública”, “instigación a cometer delito” y “asociación ilícita”, entre otros delitos de los que habría sido víctima.La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que subroga el magistrado Sebastián Casanello, y es por “amenazas con armas o anónimas”, “intimidación pública”, “instigación a cometer delito” y “asociación ilícita”, entre otros delitos.En tanto, en otro expediente, la vicepresidenta denunció al periodista Javier Negre, uno de los propietarios de La Derecha Diario, por “intimidación pública, amenaza de rebelión y otros atentados contra el orden público”, en una causa que quedó radicada en el Juzgado Federal número 7, también a cargo de Casanello.