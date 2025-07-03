08.08.2025 / Judiciales

Cristina Kirchner apela a la Corte para que le retiren la tobillera electrónica

El abogado Carlos Beraldi presentó un recurso extraordinario que tendrá que resolver la Cámara Federal de Casación. En caso de que no se lo conceda, a la defensa solo le quedará el recurso de queja directa ante el máximo tribunal del país.




La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la negativa a retirarle la tobillera electrónica durante su arresto domiciliario.

El abogado Carlos Beraldi presentó un recurso extraordinario que ahora la Cámara Federal de Casación tendrá que resolver si concede, informaron fuentes judiciales. En caso de que no se lo conceda, a la defensa solo le quedará el recurso de queja directa ante el máximo tribunal del país.

Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y se le concedió arresto domiciliario con tobillera electrónica en su domicilio de San José 1111 en el barrio porteño de Constitución.

La ex presidenta cuestiona la necesidad de uso de tobillera, pero tanto el Tribunal Oral Federal 2 que ejecuta la condena como Casación confirmó el uso del dispositivo electrónico de vigilancia.

Ante ello ahora recurre a la Corte a la que también reclama contra los límites que se impusieron a sus visitas en el arresto domiciliario.

Lo más leído

1

Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad y negocia para sostenerlos en el Congreso

2

Luis Caputo quintuplicó su patrimonio desde que es ministro y mantiene el 99,9% de su dinero afuera

3

Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"

4

Karina Milei y Macri sellaron "la Alianza": el PRO se suma a LLA en CABA, pero sin nombre ni color propio

5

Javier Milei advirtió que se juega el fin del kirchnerismo en estas elecciones

Más notas de este tema

Casación convalidó la tobillera electrónica para Cristina Kirchner y las restricciones de visitas

11/07/2025 - Judiciales

Casación convalidó la tobillera electrónica para Cristina Kirchner y las restricciones de visitas

Causa Vialidad: la Fiscalía retiró el pedido para que Cristina Kirchner cumpla su condena en una cárcel

07/07/2025 - Judiciales

Causa Vialidad: la Fiscalía retiró el pedido para que Cristina Kirchner cumpla su condena en una cárcel

Lula da Silva se reunió con Cristina Kirchner en Constitución: "Un acto político de solidaridad"

03/07/2025 - Proscripción y persecución

Lula da Silva se reunió con Cristina Kirchner en Constitución: "Un acto político de solidaridad"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.