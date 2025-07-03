Cristina Kirchner apela a la Corte para que le retiren la tobillera electrónica

El abogado Carlos Beraldi presentó un recurso extraordinario que tendrá que resolver la Cámara Federal de Casación. En caso de que no se lo conceda, a la defensa solo le quedará el recurso de queja directa ante el máximo tribunal del país.
