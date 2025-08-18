18.08.2025 / ELECCIONES 2025

Desprolijo: Milei candidateó en provincia a la funcionaria que controla y financia las elecciones

Giselle Castelnuovo, subsecretaria de Asuntos Políticos de la Nación y responsable de la Dirección Nacional Electoral, figura en el décimo puesto de la lista libertaria bonaerense. La decisión generó fuertes cuestionamientos por un posible conflicto de intereses.






La funcionaria, que depende directamente de la Secretaría de Interior, conduce el área desde donde se organiza el financiamiento partidario y la logística de las elecciones. En ese rol, supervisa a la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Luz Landívar, con quien participó en encuentros recientes junto a jueces federales para coordinar la implementación de la boleta única papel.

“Es raro, desprolijo que sea candidata. Nunca se hizo algo así”, cuestionó un ex funcionario macrista. Desde el peronismo también se sumaron críticas: “No puede estar de los dos lados del mostrador, debería renunciar”, señaló un diputado, que recordó precedentes donde otros funcionarios dieron un paso al costado antes de competir.

Según detalló LPO, Castelnuovo tiene una extensa trayectoria en materia electoral: trabajó en el equipo del histórico apoderado peronista Jorge Landau y luego se sumó al macrismo con Adrián Pérez. Sin embargo, su actual doble rol encendió las alarmas ya que le otorga acceso privilegiado a información sensible como el sorteo de espacios en las boletas, la publicidad electoral y los datos del escrutinio definitivo.

Desde el oficialismo libertario insisten en que la candidatura no viola ninguna norma vigente. Pero voces de distintos espacios políticos advierten que, más allá de la letra fría de la ley, el espíritu democrático exige evitar que quienes organizan y controlan los comicios sean a la vez candidatos en ellos.

