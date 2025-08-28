Paro del Hospital Garrahan: a la espera de la promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica

Los trabajadores del Hospital Garrahan impulsan una nueva medida de fuerza este jueves, en un contexto de creciente conflicto laboral y tras la reciente sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica. A la espera de su promulgación y atentos a un posible veto, la medida se extenderá hasta las 7 de la mañana de este viernes."Reclamamos la inmediata promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley de Emergencia Pediátrica, recientemente aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso de la Nación. Esta norma es muy importante ya que asigna presupuesto para el hospital, especialmente para recomponer los salarios al nivel del 2023 calculando todo el poder adquisitivo perdido por inflación desde entonces hasta ahora", reclaman desde el cuerpo médico.Durante la jornada de protesta de este jueves 28 de agosto, bajo la consigna "Garrahan de Puertas Abiertas", los trabajadores y trabajadoras visibilizarán el conflicto y recibirán visitas de apoyo de referentes de la cultura, el cine, la comunicación y los derechos humanos, "en un gesto de acompañamiento social sin precedentes", informaron mediante un comunicado.Según el cronograma difundido en redes sociales por la APyT, las actividades comenzarán a las 10 hs. con un "Encuentro del Colectivo de Escritores/as" con Claudia Piñeiro, autora de la serie El Reino (Netflix) junto al también escritor y matemático, Guillermo Martínez (Premio Nadal, autor de "Los Crímenes de Oxford); a las 11:30 hs. se desarrollará un conversatorio sobre infancias, salud y derechos con el filósofo y divulgador Darío Sztajnszrajber y la periodista e investigadora Soledad Barruti.Para las 13 hs. se programó una movilización interna a la Dirección del Hospital y a las 14 hs. tendrá lugar un espacio de encuentro denominado "La Cultura Abraza al Garrahan", con la participación de Gerardo Romano, Cecilia Roth y Cristina Banegas, entre otros referentes del campo de la actuación.Más tarde, a las 16 hs., referentes de organismos de Derechos Humanos encabezarán un acto por Memoria, Verdad y Justicia: el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Elia Espen y Eduardo Tavani (presidente de APDH). A las 18:30 hs. una delegación de trabajadores del hospital será distinguido con la entrega del Premio Angelelli, otorgado por la Casa de La Rioja en reconocimiento a la lucha gremial, que coincidirá con la misma distinción al Dr. Carlos Trotta (Médicos Sin Fronteras, miembro de una misión humanitaria a Gaza) y el fotoperiodista reprimido hace pocos meses, Pablo Grillo.La secretaria general de la APyT, licenciada Norma Lezana, anticipó -mediante un comunicado- que "ya existen conversaciones con la comunidad universitaria, junto al resto de los colectivos que han acompañado nuestro reclamo en defensa del hospital, y ante un eventual veto presidencial de la Ley de Emergencia, vamos a convocar a una acción Federal desde Jujuy a Tierra del Fuego y a rodear el Congreso masivamente para asegurar el rechazo de un atropello autoritario de esa magnitud. El Garrahan se cuida, se abraza y se financia. El Garrahan no se veta."