Desde que gobierna Milei, el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados acumula pérdidas millonarias

Un relevamiento reciente desarrollado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) advirtió que desde el inicio de la gestión de Javier Milei los ingresos reales de estatales, privados y jubilados sufrieron un retroceso sostenido que, en el caso del sector público, ya implica una merma acumulada cercana a los $10 millones por trabajador, con salarios que se ubican 20% por debajo de los niveles de 2023 y que encadenan tres meses consecutivos en baja.
El informe detalla que el salario real estatal perforó el piso registrado luego de asumir la administración libertaria, que no logró recomponerse en el segundo año de mandato. El gráfico elaborado en base a datos del INDEC muestra que, tras un derrumbe inicial que llevó el índice a 75 puntos, la recuperación posterior fue parcial y se estabilizó en torno a 80, lejos del nivel de referencia.
En el sector privado formal, la caída es menor en términos porcentuales pero persistente: los sueldos quedaron 6% por debajo del nivel de diciembre de 2023 y cada trabajador acumula una pérdida aproximada de $2 millones a valores actuales.
La serie mensual exhibe un descenso marcado en el arranque de la gestión, una recuperación incompleta durante 2024 y una nueva desaceleración en los últimos meses.
Las jubilaciones tampoco escaparon al deterioro. Según el relevamiento, el poder de compra de los haberes es hoy 23% inferior al de 2023 y la pérdida promedio asciende a $5,1 millones por beneficiario
, mientras que en la mínima el retroceso alcanza el 28%.
El estudio vincula este escenario con una inflación que en diciembre marcó 2,8%, el valor más alto en ocho meses, en un contexto de ajuste fiscal y contracción del gasto público. A la par, se registraron casi 320.000 puestos de trabajo formales menos desde el cambio de gobierno, lo que equivale a 462 empleos perdidos por día.
El deterioro de los ingresos impactó también en el endeudamiento familiar. La deuda total de los hogares trepó a $5,4 billones en noviembre de 2025 y la morosidad alcanzó niveles inéditos, con un 27% de incumplimiento en créditos otorgados por compañías financieras no bancarias, el segmento más utilizado por sectores de menores recursos.
En síntesis, el relevamiento expone una caída simultánea de salarios y jubilaciones, un retroceso del empleo registrado y mayores dificultades para afrontar deudas a lo largo de los dos primeros años de gestión mileísta, lo que desencadenó un escenario de pérdida del poder de compra para los sectores medios.