Desde que gobierna Milei, el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados acumula pérdidas millonarias

Un relevamiento reciente desarrollado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE)El informe detalla que el salario real estatal perforó el piso registrado luego de asumir la administración libertaria, que no logró recomponerse en el segundo año de mandato. El gráfico elaborado en base a datos del INDEC muestra que, tras un derrumbe inicial que llevó el índice a 75 puntos, la recuperación posterior fue parcial y se estabilizó en torno a 80, lejos del nivel de referencia.En el sector privado formal, la caída es menor en términos porcentuales pero persistente:La serie mensual exhibe un descenso marcado en el arranque de la gestión, una recuperación incompleta durante 2024 y una nueva desaceleración en los últimos meses., mientras que en la mínima el retroceso alcanza el 28%.El estudio vincula este escenario con una inflación que en diciembre marcó 2,8%, el valor más alto en ocho meses, en un contexto de ajuste fiscal y contracción del gasto públicoEl deterioro de los ingresos impactó también en el endeudamiento familiar. La deuda total de los hogares trepó a $5,4 billones en noviembre de 2025 y la morosidad alcanzó niveles inéditos, con un 27% de incumplimiento en créditos otorgados por compañías financieras no bancarias, el segmento más utilizado por sectores de menores recursos.En síntesis, el relevamiento expone una caída simultánea de salarios y jubilaciones, un retroceso del empleo registrado y mayores dificultades para afrontar deudas a lo largo de los dos primeros años de gestión mileísta, lo que desencadenó un escenario de pérdida del poder de compra para los sectores medios.