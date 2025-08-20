02.09.2025 / Congreso

Comisión Libra: Diputados citó a Karina Milei por su rol en la cripto estafa

Además de citar a la secretaria General de la Presidencia, la comisión pidió que Javier Milei responda un cuestionario por escrito, "bajo pena de apercibimiento". También citaron a José Luis Espert, Manuel Adorni, Guillermo Francos, entre otros.




La comisión investigadora $Libra aprobó este martes en la Cámara de Diputados la citación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuyo "testimonio es fundamental” para esclarecer sus participaciones en las reuniones del presidente Javier Milei con los empresarios que gestaron la criptomoneda y su rol como gestora de supuestos “pagos indebidos”.

Además de citar a la secretaria General de la Presidencia, se pidió que el mandatario libertario responda un cuestionario por escrito sobre su rol en el escándalo cripto, que debe responder dentro de los "cinco días hábiles" posteriores a recibirlo, "bajo pena de apercibimiento".

Por otra parte, la comisión citó a comparecer al vocero Presidencial, Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y el diputado José Luis Espert, entro otros. 

También citaron a los empresarios cripto Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y al ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales a raíz de su “rol como nexos con el Poder Ejecutivo, su participación en el diseño y la promoción de la criptomoneda Libra, sus conocimientos sobre la estructura de la criptomoneda” y la apertura de cuentas y retiro de fondos.

