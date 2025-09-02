03.09.2025 / CRIPTOESTAFA $LIBRA

Causa $Libra: la comisión investigadora de Diputados puede convocar funcionarios por la fuerza pública

Unas veinte personas serían citadas paulatinamente. También buscan acceder de forma directa al expediente judicial. Apuntan a Karina Milei y José Luis Espert.


