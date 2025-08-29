29.08.2025 / VIENE ACERTANDO

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año


Venus Psíquica, la astróloga uruguaya que se volvió viral en redes, sostiene que Javier Milei dejará la presidencia antes de fin de año. Sus pronósticos ya habían adelantado incidentes políticos y sociales que hoy sacuden al gobierno libertario.




La figura esotérica conocida como Venus Psíquica viene marcando agenda desde julio, cuando afirmó en un video que veía a Javier Milei en un escenario enfrentando a multitudes que le pedían la renuncia. “La gente pide que se vaya y se va a elecciones”, aseguró entonces, y advirtió que la presión no solo viene de la calle sino también de la Justicia, que involucra directamente a su hermana Karina.

En los últimos días, las predicciones de la vidente comenzaron a ganar relevancia al viralizarse en paralelo con el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que salpican a Karina Milei. “Lo dije el 11 de agosto: veo al presidente renunciando por problemas judiciales de él y de su hermana”, reiteró Venus Psíquica.

La astróloga agregó que, tras la salida de Milei, el poder quedaría en manos de un dirigente de otra pertenencia política, cercano a Cristina Fernández de Kirchner. “El lugar lo ocupa un hombre con vínculos al peronismo”, adelantó sin dar nombres.

Rosa Pascal, su verdadero nombre, vive en Montevideo y desde sus cuentas de TikTok y X difunde lecturas de tarot y astrología política que atraen a miles de seguidores. Lejos de minimizar su influencia, cada video que publica genera debate y expectativa en medio de la crisis del gobierno libertario, que atraviesa semanas de escándalos, protestas y divisiones internas.

