La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

La figura esotérica conocida como Venus Psíquica viene marcando agenda desde julio, cuando afirmó en un video que veía a Javier Milei en un escenario enfrentando a multitudes que le pedían la renuncia. “La gente pide que se vaya y se va a elecciones”, aseguró entonces, y advirtió que la presión no solo viene de la calle sino también de la Justicia, que involucra directamente a su hermana Karina.

En los últimos días, las predicciones de la vidente comenzaron a ganar relevancia al viralizarse en paralelo con el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que salpican a Karina Milei. “Lo dije el 11 de agosto: veo al presidente renunciando por problemas judiciales de él y de su hermana”, reiteró Venus Psíquica.Rosa Pascal, su verdadero nombre, vive en Montevideo y desde sus cuentas de TikTok y X difunde lecturas de tarot y astrología política que atraen a miles de seguidores. Lejos de minimizar su influencia, cada video que publica genera debate y expectativa en medio de la crisis del gobierno libertario, que atraviesa semanas de escándalos, protestas y divisiones internas.