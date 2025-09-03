03.09.2025 / MORENO

La intendenta Mariel Fernández denunció que ofrecen dinero y mercadería para llenar el acto de Milei

Fernández dejó en evidencia la forma en que, según su mirada, el oficialismo libertario busca mostrar apoyo popular en un distrito clave del Conurbano bonaerense, mientras crecen los cuestionamientos políticos y judiciales que rodean al gobierno de Milei.




La intendenta Mariel Fernández advirtió que en su distrito la convocatoria al cierre de campaña presidencial incluyó pagos a vecinos y la presencia de barrabravas. “Eso es lo que más me preocupa”, afirmó.

En la previa del acto de Javier Milei en Moreno, la intendenta Mariel Fernández lanzó una grave acusación contra los organizadores libertarios. Según denunció, la movilización se armó en una cancha de fútbol 5 donde se ofrecía plata y mercadería a los vecinos para sumarse, además de convocar a barrabravas de distintos lugares. Incluso, reveló que hubo un intento de pedir fondos a la propia intendencia para financiar el evento.

“Las personas que se quieran manifestar, hoy no es el día. Están ofreciendo plata para ir al acto. Tenemos la información de que van a venir barrabravas de otros lugares. Eso es lo más me preocupa”, expresó la jefa comunal en diálogo con Radio 10. Fernández enfatizó que la custodia del Presidente es responsabilidad de Casa Militar, no de la municipalidad ni de la Policía bonaerense.

La intendenta remarcó que la convocatoria no tiene nada de espontánea. “Están ofreciéndole plata y mercadería a vecinos para que asistan al acto. Las personas que están organizando el acto son impresentables: tienen denuncias, uno es un diputado de La Libertad Avanza que todos dicen que pagó para ser diputado”, denunció.

Lo más leído

1

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

Grave: Pareja calificó el ataque a Milei en Lomas de Zamora como "intento de magnicidio" perpetuado por "tipos discapacitados"

4

Incidentes en Corrientes: Karina Milei y Martín Menem tuvieron que ser evacuados en el cierre de campaña

5

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

Más notas de este tema

Espinoza a deportistas paralímpicos: "Mientras Milei los trata con crueldad, en La Matanza los incentivamos y acompañamos"

03/09/2025 - Locales

Espinoza a deportistas paralímpicos: "Mientras Milei los trata con crueldad, en La Matanza los incentivamos y acompañamos"

¿Quién me grabó? no se los voy a decir: la desconcertante frase del ex titular de Andis en medio del escándalo

03/09/2025 - DIEGO SPAGNUOLO

¿Quién me grabó? no se los voy a decir: la desconcertante frase del ex titular de Andis en medio del escándalo

Trump habría frenado el acuerdo de exención de visas por los escándalos de corrupción que golpean a Milei

03/09/2025 - POLÉMICA

Trump habría frenado el acuerdo de exención de visas por los escándalos de corrupción que golpean a Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.