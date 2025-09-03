La intendenta Mariel Fernández denunció que ofrecen dinero y mercadería para llenar el acto de Milei

La intendenta Mariel Fernández advirtió que en su distrito la convocatoria al cierre de campaña presidencial incluyó pagos a vecinos y la presencia de barrabravas. “Eso es lo que más me preocupa”, afirmó.

En la previa del acto de Javier Milei en Moreno, la intendenta Mariel Fernández lanzó una grave acusación contra los organizadores libertarios. Según denunció, la movilización se armó en una cancha de fútbol 5 donde se ofrecía plata y mercadería a los vecinos para sumarse, además de convocar a barrabravas de distintos lugares. Incluso, reveló que hubo un intento de pedir fondos a la propia intendencia para financiar el evento.“Las personas que se quieran manifestar, hoy no es el día. Están ofreciendo plata para ir al acto. Tenemos la información de que van a venir barrabravas de otros lugares. Eso es lo más me preocupa”, expresó la jefa comunal en diálogo con Radio 10. Fernández enfatizó que la custodia del Presidente es responsabilidad de Casa Militar, no de la municipalidad ni de la Policía bonaerense.