¿Dónde está más barato el dólar?: hay diferencias de hasta $80 entre bancos

La derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires pegó de lleno en el mercado cambiario. Este lunes 8 de septiembre, la cotización del dólar minorista mostró una fuerte dispersión, con bancos vendiendo la divisa a precios que oscilan entre $1.380 y $1.475. La diferencia de casi $100 refleja la incertidumbre y la desconfianza que dejó la votación del domingo, donde el peronismo se impuso por 47% a 33%.

Un segundo grupo de bancos, como BBVA, Provincia y Credicoop, decidió ubicarse un escalón arriba, en torno a $1.460. La dispersión se da en medio de un clima de pánico minorista y la parálisis en aplicaciones como MercadoPago, lo que empuja a los pequeños ahorristas a recorrer opciones para encontrar el dólar más barato.En el plano financiero, la volatilidad también fue marcada: el dólar MEP se posicionó en $1.386, el Contado con Liquidación saltó 4,4% hasta $1.453 y el blue se alineó con el oficial del Nación en $1.450. La falta de una señal clara del Gobierno tras la derrota electoral profundiza la confusión en un mercado que ya venía golpeado por la recesión y la pérdida de confianza en el plan económico de Luis “Toto” Caputo.