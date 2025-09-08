¿Dónde está más barato el dólar?: hay diferencias de hasta $80 entre bancos

Según datos relevados en las pizarras bancarias, el valor más bajo se encuentra en el Banco Hipotecario, que ofrece la venta a $1.380. En el otro extremo, Brubank cotiza a $1.475, seguido de cerca por Banco Macro y Patagonia, ambos en $1.470. El Banco Nación, en tanto, fijó el oficial en $1.450 y arrastró a entidades como Galicia y Santander a ese mismo precio.
